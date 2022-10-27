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【收購twitter】Twitter收購案進入最後階段 馬斯克現身Twitter 舊金山總部 預計將在28日發表員工講話

環球政經 21:02 2022/10/27

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馬斯克（Elon Musk）27日在個人Twitter上傳影片，片中他現身Twitter位於舊金山的總部，其扛著一個陶瓷洗手盤走進辦公室，同時他又將Twitter的個人描述改為「Chief Twit」。目前外間預估馬斯克將在28日發表員工講話。

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另一方面，有報道曾指馬斯克入主Twitter後將會裁走75%的員工，對於，馬斯克向Twitter員工承諾不會在接管公司後進行大規模裁員。馬斯克早前提出以440億美元收購Twitter，本周五是交易的最後期限。

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

如果一切順利的話，Twitter方面將在紐約當地時間28日下午5點後歸馬斯克所有，目前雙方律師和融資銀行都在爭相敲定簽約細節。有外媒透露，收購交易部分股權投資人已轉移資金以支持收購。而近日馬斯克律師亦致函支持交易的共同投資人，向他們確認交易將在截止日前完成。

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記者：鄭日棱

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經濟 收購 馬斯克 Twitter

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