【冬日好去處】荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險」 設三大繪本打卡場景及冰壺遊戲 免費玩系列最新Switch遊戲

荷里活廣場即將推出全港首個以屁屁偵探為主題之大型聖誕裝飾「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」：由2022年11月4日至2023年1月2日期間，屁屁偵探及一眾角色放下平日的工作，一齊來到聖誕小鎮輕輕鬆鬆歡度聖誕，率先參觀「幸運貓咖啡店」，再走入圓頂冰屋欣賞「屁屁偵探原稿展」！各位快來挑戰4大互動遊戲，當中包括：「屁屁偵探冰壺大挑戰」；於「尋找聖誕禮物」電子遊戲中收集最多數量的聖誕禮物；暢玩最新推出的《屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！ 》Nintendo Switch遊戲；更可以參加「小偵探解謎大挑戰」破解5個隠藏密碼贏取獨家屁屁偵探禮品。

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

想更深入了解屁屁偵探？粉絲們必逛「屁屁偵探繪本限定店」，尋找你喜愛的屁屁偵探讀本、漫畫及繪本等圖書！粉絲們更可憑消費或VIC會員積分換領獨家限定之屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年座枱月曆」及「聖誕填色套裝」，集齊各款精品！於指定周末，大家更可親臨「屁屁偵探見面會」拍照留念！

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3大屁屁偵探打卡位：

「聖誕小鎮」入口

屁屁偵探首次以聖誕老人造型與助手布朗現身聖誕小鎮，誠邀大家來一趟刺激好玩的聖誕大冒險之旅！

「幸運貓咖啡店」

來到「幸運貓咖啡店」，店長和女兒小鈴特別擺放了一棵4米高的聖誕樹，無論樹上或咖啡室都掛滿閃亮的燈飾，讓整個小鎮洋溢濃厚的聖誕氣氛，一於停下來與尖耳警官和粗頸警官一同享受這美好時光！

「屁屁偵探原稿展」

圓頂冰屋內收藏了9幅《屁屁偵探》動畫角色設定原稿！每位粉絲可前來認識《屁屁偵探》的創作過程，一睹《屁屁偵探》各個角色動畫設定。

全港首個《屁屁偵探》主題設計冰壺遊戲

全港首個《屁屁偵探》主題設計冰壺遊戲「屁屁偵探冰壺大挑戰」遊戲中，4位參加者需輪流上場把冰壺推出，將自己的冰壺留在比賽場地的紅色圓心之中，並想辦法將對方的冰壺撞走以獲得最高分數。每次推壺都測試大家的身手及準繩度，同時考驗各位參加者的腦筋，籌謀必勝策略。

顧客只要於場內即日以電子貨幣消費滿200元或VIC會員憑5積分即可換領入場券一張。遊戲勝出者有機會獲得精美限定禮品一份。

於聖誕森林展開「尋找聖誕禮物」之旅

只要憑消費或VIC會員積分即可參加「尋找聖誕禮物」電子遊戲，於限時內找到指定數量的禮物，即有機會贏取精美禮品！您有自信「智」勝敵人嗎？

成為未來偵探新星！免費玩系列最新Switch遊戲

現場更設有《屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！》遊戲體驗區，讓一眾粉絲可以免費與馬爾濟斯局長暢玩最新推出的《屁屁偵探 噗噗！未來名偵探登場！ 》Nintendo Switch遊戲。大家可以與心愛角色一同組成破案小隊，仔細探聽情報，以及用相機拍攝關鍵罪證。找到犯人時，更要眼明手快完成追蹤小遊戲將他緝拿歸案。

商場內尋找線索解開5大謎題贏獎品

大家只要即日於場內以電子貨幣消費滿100元換領「小偵探解謎大挑戰」任務卡，在荷里活廣場5個任務地點尋找線索，解開考驗智力的5大謎題。只要成功解開謎底，於任務卡上準確填寫5個隱藏密碼，就有機會贏取限量版屁屁偵探精美禮品，作為得到屁屁偵探認可的憑證。

粉絲必到屁屁偵探繪本限定店 換領偵探必備冬日用品

場內更設有「屁屁偵探繪本限定店」，售賣屁屁偵探不同系列之讀本、漫畫及繪本等圖書，各位家長和小朋友們更可於旁邊的圖書閣率先閱覽部份圖書，然後再購買心愛的繪本細味，一併將心愛角色帶回家共度冬日佳節。

驚喜禮遇豈止於此？荷里活廣場更準備了獨家限定的屁屁偵探「冬日保溫壺」、「2023年座枱月曆」及「聖誕填色套裝」，讓顧客憑即日電子消費或VIC會員憑積分換領，數量有限，先到先得。

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與人氣屁屁偵探見面 大派聖誕驚喜

於指定周末，大受歡迎的屁屁偵探將會驚喜現身，為粉絲締造聖誕喜悅，大家可以與他合照一番，留下美好回憶。

另外，為了讓所有入場人士玩得更加安心，免受病毒感染，荷里活廣場實施了一系列防疫措施，包括場內所有設施已使用有效殺滅新型冠狀病毒（COVID-19）的GERMAGIC殺菌塗層作處理，每日活動開始前 / 完結後，及於每節體驗完結後，工作人員均會清潔場內設施，並於每日指定時段設有清潔時間。此外，所有參加者於進場前亦必須使用酒精搓手液消毒雙手及由工作人員量度體溫，並於活動期間必須佩戴口罩。商場已加強以上各項防疫措施，讓大家玩得開心又安心。

荷里活廣場「屁屁偵探．噗噗！聖誕大冒險！！」聖誕裝置詳情：

日期：2022年11月4日至2023年1月2日 時間：上午10時至晚上10時 地點：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

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責任編輯：嚴浩文