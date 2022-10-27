【運動盛事】新鴻基地產香港單車節12月舉行 穿梭三隧三橋橫跨六區 公眾名額3,000人需打齊3針

香港旅遊發展局（旅發局）宣布，今年「香港單車節」 將於12月18日舉行，路線遍及六區的主要幹道和多個地標，為第五波疫情以來本港最大型的戶外體育盛事。一眾單車好手，將踩上平時難得開放給單車行走的「三隧三橋」一顯身手，感受在青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋等大型基建上馳騁的限定體驗。活動同時設有單車技術評核，讓從未參加過單車節的市民都有機會參與，一嚐香港大型單車活動既健 康又歡樂的熾熱氣氛。

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旅發局主席彭耀佳博士表示：「『香港單車節』闊別四年再舉行，很開心能落實舉辦這項在第五波疫情後、城中最大型的戶外體育活動。今次活動路線覆蓋六區，包括本港多個標誌性建築。平日總是車水馬龍的香港主要幹道，將化身單車選手專用路線，讓一眾市民暢快馳騁，同時被維多利亞港的優美景緻包圍，以不一樣視角欣賞香港海天一色美景，機會難逢。旅發局歡迎所有市民參與，全城體驗不一樣單車樂。旅發局希望透過今次活動，向內地及海外旅客展示香港精彩運動盛事及充滿活力一面，日後親身來港參加活動。」

本屆「香港單車節」繼續由新鴻基地產（新地）冠名及慈善贊助。新地執行董事郭基煇表示：「今年『新鴻基地產香港單車節』別具意義，除了是香港慶回歸祖國25周年的重點活動，並適逢為新地上市50周年之外，更是經歷兩年多的疫情後，市民期待已久的大型體育活動載譽重臨。在旅發局悉心籌備和特區政府積極協助下，我熱切期望今次單車節成為全港同歡的城中盛事，呼應最近施政報告中『推動香港成為國際體育盛事之都』的目標。新地透過單車節推動運動行善的同時，亦積極支持推廣體育普及化，培育年輕一代在體育領域發揮所長，包括成立新地單車學院、贊助SHKP Supernova單車隊及將於11月中舉辦新鴻基地產『香園圍』公路單車賽。期待與各位單車愛好者11月及12月見！」

六大單車項目 同享單車樂

「新鴻基地產香港單車節」是全港最大型單車活動，整日設有6項結合休閒活動及專業車手競速的組別，名額暫定約3,000人，適合不同技術程度、騎行經驗的人士參加：

50公里組、30公里組

今年活動設有供公眾報名的「50公里組」及「30公里組」。廣受歡迎的「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，參加者由尖東出發，穿梭於尖沙咀文化中心、ICC 環球貿易廣場等多個標誌建築，更馳騁於青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋、長青隧道、南灣隧道及尖山隧道。特別是全球知名的行車鐵路雙用懸索吊橋「青馬大橋」，全年只得單車節一天能讓單車手暢行，想於大橋享受迎風快感，感受壯麗天際線的車手絕對不可錯過！若天氣理想，單車手更有機會於回程途中， 欣賞日出景致，迎接清晨第一道曙光。

至於「30 公里組」參加者同樣途經多個地標，眺望沿途的高樓大廈及山景，一嚐踩上昂船洲大橋滋味，飽覽壯麗美景。

男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽

為慶祝香港特別行政區成立25周年，今年單車節於尖沙咀東部舉行男子、女子公路繞圈賽及隊際計時賽3項賽事，一眾專業車手同場飆速，角逐特區成立25周年紀念盃。 市民可近距離捕捉專業車手於鬧市破風的英姿，感受單車在眼前飛馳的快感！

「總裁慈善及名人單車遊」

旅發局邀請多名城中名人參與，沿梳士巴利道繞圈，感受鬧市單車樂，推動本港單車運動。全數報名費將作慈善用途，一眾名人出錢出力，貫徹運動行善精神。

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10月29日起接受公眾報名

「新鴻基地產香港單車節」將於今年10月29日（星期六）上午10時起，接受公眾網上報名（網址：http://register.hongkongcyclothon.com），各組別名額有限，額滿即止。為響應推動運動行善的精神，活動鼓勵參加者在報名同時，作出100港元至500港元慈善捐獻，新鴻基地產會聯同集團的額外捐款，全數捐贈予香港公益金，以支援有需要社群。 （各組別收費詳情請參閱附件）旅發局致力確保公共衞生和參加人士的安全，會採取多項措施，包括：

- 除特定人士（即中國香港單車總會競賽會員或其他單車會會員、曾完成「新鴻基地產香港單車節」單車活動，或相近程度單車賽事的人士）外，所有50公里及30公里組參加者，須通過11月19日至20日，由大會安排的單車技術評核 - 所有參加者活動前14日（即12月4日或之前）須完成接種三針香港政府認可的新冠疫苗，包括2019冠狀病毒病康復者 - 參加者在活動前48小時內，接受由主辦機構安排政府認可之2019冠狀病毒病核酸檢測，並取得陰性結果 - 參加者活動當日須自行進行快速抗原測試，並獲得陰性結果

因應活動進行，12月18日凌晨1時起，多區將會實施分階段封路安排，所有封閉道路會在下午4時30分前重開。旅發局將提早向公眾發佈有關封路及改道信息，以便受影 響人士預早安排當日行程。 有關活動詳情、參加資格及報名，可瀏覽大會網站。

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「新鴻基地產香港單車節」

日期: 2022年12月18日（星期日） 時間: 早上5時30分 – 下午1時30分 網站：https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/events/cyclothon.html

參加「新鴻基地產香港單車節」懶人包

1) 網上報名

日期：2022年10月29 日 (星期六) 上午10時至11月6日（星期日）晚上11時59 分 報名連結：http://register.hongkongcyclothon.com 特定人士遞交有效的參加資格證明文件 （如適用）

2) 報名費

組別 參與人士 每名參加者報名費用 50公里組 16至70歲 650港元

（每隊（最多10人）：15,000港元） 30公里組 16至70歲 330港元 「香港特別行政區成立25周年紀念盃」-

男子公路繞圈賽 16至70歲;

具備參加單車

競賽資格人士 400港元 「香港特別行政區成立25周年紀念盃」-

女子公路繞圈賽 400港元 「香港特別行政區成立25周年紀念盃」-

隊際計時賽 3,300港元

註：報名費包括選手包、2019冠狀病毒病核酸檢測、2019冠狀病毒病快速抗原測試包及紀念單車服；50公里組及30公里組別參加者完成活動後可獲得完成獎牌及電子證書

3) 報名小貼士

「50 公里組」 - 路線覆蓋「三隧三橋」，沿途有多段斜坡

- 建議參加者平均時速需達29公里

- 適合具速度耐力及豐富經驗的單車手參加 「30 公里組」 - 路程較短，但須注意昂船洲大橋斜度約4%，若遇逆風較吃力，下斜時講求控車技術

- 建議參加者平均時速需達24公里

- 適合有騎行經驗的單車愛好者參加

4) 單車技術評核

除特定人士外，所有50公里及30公里組參加者，須通過大會安排的單車技術評核 日期：11月19至20日（星期六及日） 體能及集體起步測試：與其他參加者一同出發，於15分鐘內騎行6公里 窄路掉頭測試：須於16秒內完成指定路程的窄路掉頭測試，期間身體任何部位不可觸碰地面或單車的車輪撞倒任何障礙物

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責任編輯：嚴浩文