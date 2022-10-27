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【港元定存】1年港元定存息爆5厘新高 存百萬賺息5萬元

20:21 2022/10/27

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華僑永亨勁加1年期港元定存至衝上5厘。

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月結在即，拆息抽高，今天（10月27日）有5間銀行加港元定期存款息，更罕現兩個破頂息，包括華僑永亨剛把1年定存息率大幅上調1厘，新息率至5厘，打破富邦的4.6厘而問鼎榜首。若是「華僑宏富理財」現有客戶或升級至「宏富理財」客，以門檻為20萬元計，全期賺息1萬元。要是全新成為「宏富理財」客戶，以起存額100萬元來看，穩袋5萬元利息，優惠至11月12日。

同日，大新 （02356） 及華僑永亨齊把半年期年息加至4.5厘，也超越富邦的4.4厘，為同期最高；交銀香港今天亦提高6個月年息0.1厘至4.4厘。

集友則3招齊發，今天新推98天享3.7厘年息，168天年息4厘，及288天年息4.2厘，起存金額20萬元，上限3000萬元，適合所有客戶的全新資金，分行渠道開立，推廣期至11月9日，額滿即止。

英鎊定存息最高15厘【下一頁

傳統銀行勇進之際，虛擬銀行也大手筆，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛銀富融（Fusion Bank）剛把1年期息率調升0.23厘至4.08厘，更把入場費劈半，從100萬元劈至只須50萬元，為虛銀中最高的長息。

順帶一提，TOM集團 （02383） 旗下虛擬銀行匯立（WeLab Bank），於10月11日推9個月GoSave 2.0定期存款，即使沒有存息，但最吸引之處是即可免費獲取陳奕迅（Eason）演唱會門票最多兩張，存入12.8萬元可獲價值680元門票兩張，存16.8萬元獲980元兩張，難怪推出一周後瞬間爆額，有關方面隨即於本周二（25日）加推，相信吸引不少Eason粉絲開戶。

此外，比較發鈔行的港元定存年息，中銀香港 （02388） 於昨天（26日）勁加1年期息率0.6厘，新息率突破4厘關，追貼渣打香港 （02888） ，渣打1年期現有兩個選擇，門檻1萬元新錢的年息為3.8厘；渣打另有4厘高息之選，以入場費200萬元計，穩袋8萬元利息，但須全新資金等附帶條件。至於中銀只須1萬元已享4厘，兩行息率均跑贏滙豐（HSBC）的3.4厘。

港元定存最高息8.8厘 最後召集【下一頁

半年期年息方面，中銀昨大升0.7厘至3.8厘，也跟渣打看齊，渣打同樣有兩個計劃攻大小存戶選擇，依次為大額存款的3.8厘及低門檻3.6厘。兩行息率皆抛離滙豐的3.1厘。

至於3個月期年息，中銀大幅上調1厘，新息率至3.6厘，遙遙領先滙豐的2.5厘；渣打此短存僅1.4厘，且只供中小企客戶。

論盡高息榜，7天短存年息以集友及恒生 （00011） 齊享6厘膺高息王，1個月年息是滙豐的5厘居首。兩年年息以匯立的4.18厘稱王，3個月年息續以東亞 （00023） 的8.8厘獨霸榜首，緊接其後是花旗於本周二（26日）大加1.1厘至4.5厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 集友銀行 東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 陳奕迅 滙立銀行 富融銀行 虛擬銀行

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