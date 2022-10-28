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新加坡「社區關愛組屋」設基本裝修家俬 僅限一類人申請

環球社會熱點 10:05 2022/10/28

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新加坡房屋政策以組屋為主，當局宣布在11月的Queensway 預購組屋計劃當中，推出第二批「社區關愛組屋」項目，約有240個單位，供65歲或以上長者選購。單位附設簡約裝修及家具，長者只需添置床鋪即可入住。

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新加坡於2021年2月首次推出「社區關愛組屋」（CCA），銷售反應合乎預期。新加坡於下月的預購組屋計劃當中，再次推出240個專門為長者而設的單位，面積約344平方呎，預料全屬開放式設計，約2024年完工。

政府設計圖顯示，單位均附設簡約裝修，帶有將客廳及睡房分開的滑動隔板、有內置衣櫃，開放式廚房已附帶廚櫃及電器，長者只要添置小量家具即可入住。

社區設有老人中心、以及專門為長者而設的運動室、天台花園及可供種植團藝地方，有助長者促進積極生活。

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此外，社區內亦有其他3房或4房單位組屋，整個社區毗鄰鐵路走廊、附近有多個購物中心。當局希望藉此社區設計鼓勵跨代聯繫，促進包容性及互動。

申請CCO單位人士必須年滿65歲，租約最少15年起，而且長者每年要支付2,000新加坡元（1.1萬港元）的基本健康服務，涵蓋24小時緊急監測和基本健康檢查等。

責任編輯：郭麗明

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