藍籌屋苑再錄蝕讓 美孚新邨兩房三年半貶值38萬

再有藍籌屋苑錄蝕讓個案，中原地產馮健平指，中原最新促成一宗美孚新邨6期蘭秀道25號高層B室交投，實用面積509平方呎，兩房間隔，單位座向西南方，望街景，最新以618萬元成交，折合實用呎價12141元。

據了解，原業主於2019年2月以656萬元購入上址，持貨逾3年半，現易手帳面蝕讓38萬元離場。馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月至今暫錄17宗成交，已超越上月全月16宗交投量，屋苑本月平均實用呎價12033元。

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