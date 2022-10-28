【英國王室】凱特或打破傳統任國務顧問 竟多得哈里

英王查理斯三世為保持與幼子哈里及弟弟安德魯的關係，據報無意取消兩人擔任國務顧問的資格。有指查理斯考慮擴大任國務顧問人數，更可能打破傳統任命王儲妃凱特出任國務顧問，協助他處理公務。

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英國樞密院每月會舉行會議，英國君主通常會主持，但若君主身體不適，可由2名或以上的國務顧問（counsellor of state）代為出席。

現任國務顧問名單及潛在人選

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根據1937年訂立的《攝政法案》，國務顧問會是君主配偶，及王位繼承名單上排名最前的4名成年王室成員。

英媒《電訊報》（The Telegraph）上月報道。查理斯（King Charles III）計劃修改法律，禁止非公職王室成員出任國務顧問，將令哈里王子（Prince Harry）及安德魯王子（Prince Andrew）喪失出任國務顧問資格。

但英媒《Metro》周三（26日）引述王室消息人士指，查理斯不希望哈里與安德魯卸下王室公務後，再遭褫奪國務顧問資格而陷入更尷尬境地。

據悉，查理斯考慮擴大國務顧問人數至8人，破例任命威爾斯王妃凱特（Kate Middleton）、安妮公主（Princess Anne）及愛德華王子（Prince Edward）

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王室需要採取正式程序通過擴大國務顧問人數，料於查理斯明年首次外訪前完成。

班戈大學（Bangor University）憲法專家普雷斯蓋特（Craig Prescott）表示，上述做法將解決不夠王室成員擔任國務顧問的問題，凱特如獲任命此職位更將會是史無前例的做法。

普雷斯蓋特也指出國務顧問需共同履行職務，因此擴大國務顧問人數後，威廉王子（Prince William）伉儷就可共同行動，料議會通過這項決議的難度不大。

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責任編輯：鄭錦玲