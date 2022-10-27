【大行報告】大和：仍為中國教育行業股首選 新東方系造好

新東方（09901）早前公布截至8月底第一季業績，在業績高於預期下，周四（27日）新東方升幅達兩成，收市報20.65元，新東方在線（01797）亦連帶升8％，收市報39.1元。大和指，集團在2023財年第一季的直播業務「東方甄選」盈利超過預期，並表示新東方仍為中國教育行業股的首選。





【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

該行表示，集團STEAM業務的營業利潤率在2023財年第一季度已超過10%，意味著將迎來進一步的盈利潛力。不過受更多學習中心關閉影響，產能下降下，大和將新東方高中和STEAM業務的收入預測降低。另外，該行估計新東方在線於2023財年首財季錄得1.5億美元的收入和4,000萬美元的淨利潤。



【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大和就其產能下降的關係，將集團2023至25財年的收入預測削減9%至10%，但因STEAM和東方甄選的利潤率更高，同時將集團2023至2025財年的每股盈測上調2%至39%。該行指在集團擁多個業務的強勁盈利下，仍然是中國教育行業股的首選。

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤