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【大行報告】大和：仍為中國教育行業股首選 新東方系造好

股樓投資 18:40 2022/10/27

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新東方（09901）早前公布截至8月底第一季業績，在業績高於預期下，周四（27日）新東方升幅達兩成，收市報20.65元，新東方在線（01797）亦連帶升8％，收市報39.1元。大和指，集團在2023財年第一季的直播業務「東方甄選」盈利超過預期，並表示新東方仍為中國教育行業股的首選。

 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

該行表示，集團STEAM業務的營業利潤率在2023財年第一季度已超過10%，意味著將迎來進一步的盈利潛力。不過受更多學習中心關閉影響，產能下降下，大和將新東方高中和STEAM業務的收入預測降低。另外，該行估計新東方在線於2023財年首財季錄得1.5億美元的收入和4,000萬美元的淨利潤。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

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大和就其產能下降的關係，將集團2023至25財年的收入預測削減9%至10%，但因STEAM和東方甄選的利潤率更高，同時將集團2023至2025財年的每股盈測上調2%至39%。該行指在集團擁多個業務的強勁盈利下，仍然是中國教育行業股的首選。

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

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撰文：鄭昊彤

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教育行業 新東方在綫（01797） 港股 新東方—S（09901）

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