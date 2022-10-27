【加密貨幣】香港據報計劃將加密貨幣零售交易合法化　最快明年3月實施

▲ 香港據報計劃將加密貨幣零售交易合法化 最快明年3月實施

彭博引述消息人士指，香港計劃將加密貨幣的零售交易合法化，擬於明年3月實施。據指，將來可在零售交易所上市的代幣，條件可能包括市值、流動性，以及屬於第三方加密指數的成員。

報道指，監管機構正在尋求容許更大型的代幣上市， 但不會只認可比特幣（Bitcoin）或以太幣（Ether）等代幣，相關細節和時間表仍未敲定，料會先進行公眾諮詢。

證監會就上述事項拒絕回應。

香港行政長官李家超在施政報告表示，建議引入加密服務提供者有關的法定發牌制度，以確保監管與國際監管建議符合香港當地情況，並將推動香港成為國際虛擬資產中心。

日前有報道指，證監會稱，正在考慮允許散戶投資者直接交易加密資產。

目前香港只允許專業投資者（擁有至少100萬美元流動性資產）的投資人交易加密資產。

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編輯：袁諾曦