▲ 【中海油883】中海油傳賣英國資產 CFO：不刻意退出任何項目，但有合適機會可談

市場早前傳出中海油 （00883） 擬出售英國北海的油田資產，價值達30億美元（約234億港元）。中海油首席財務官謝尉志指，中海油一直堅持全球部署及勘探，不會把業務局限於一個區域，也無意退出任何一個區域，強調集團會不斷尋找及優化油氣資產組合，不會刻意退出某一個項目，但有合適的機會可以談，「若賣家出資比自身經營更好，價格又合適，兼符合股東利益，不排除任何選項」。

對於將踏入冬季的天然氣供暖高峰期，謝尉志指，中海油已對渤海等氣田提前做維修保養，確保設備正常，相信有能力保持冬季天然氣供應，目前歐洲天然氣市場導致全球天然氣市場產生巨變，天然氣市場形勢複雜，作為油氣生產商，中海油將確保油氣田能滿負荷生產。

俄烏戰爭持續，謝尉指稱，俄烏事件不僅影響全球油氣供給，也會影響全球經濟發展，非常關注油組（OPEC）的減產保價以維持市場供需平衡的動作，集團目前沒有計劃減少產量，但會著重於提升成本競爭力及維持成本優勢，以抵禦油價大幅波動的風險能力，讓中海油在低油價環境中也能生存。

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編輯：陳韻妍