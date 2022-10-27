【FinTech】六成港人曾使用「嵌入式支付」服務　元宇宙成推動發展主要動力

提供金融服務的機構愈見多元，根據金融服務技術公司FIS最新研究顯示，嵌入式金融服務在港逐漸普及化，有60%香港人曾於品牌應用程式內購買貨品及服務並完成支付。

FIS於2022年8月對香港1,000 名橫跨Z世代（18-24歲）、Y世代（25-40歲）、X世代（41-54歲）和嬰兒潮一代（55歲或以上）的消費者進行問卷調查。

嵌入式金融泛指消費者隨時隨地獲得由非金融公司提供的特定且度身設計金融服務。消費者使用嵌入式金融作為結帳體驗的一部分，最常見於應用程式內付款、先買後付（BNPL）或保險。

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調查發現，60%受訪者表示曾於品牌應用程式內付款購買貨品及服務，其中22%表示每個月至少有一次以此方式付款。另外有35%受訪者表示曾使用先買後付（BNPL）服務。另外，有37%受訪者表示曾直接向商戶購買保險，例如飛行保險等。

受訪者表示，採用嵌入式付款及保險的主要原因是快捷度及方便性，而使用嵌入式借貸則基於忠誠度和貸款速度的考慮。大部分受訪者表示可能或肯定於未來12個月使用嵌入式付款（76%）、嵌入式保險（64%）及／或嵌入式借貸（61%）。

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此外，X世代傾向較樂意透過嶄新及創新途徑和技術使用金融服務，23%認為自己是早期採用者，高於Z 世代（17%）、Y世代（19%）和嬰兒潮一代（13%）。

調查亦顯示，元宇宙將會是推動嵌入式金融的主要動力，港人計劃於未來12個月就不同目的接觸元宇宙，其中以遊戲（42%）、購物（34%）及社交（34%）最為普遍。

而根據FIS研究的主要發現，嵌入式金融普及的前提是需跨越3大障礙，分別為：缺乏認識、擔心欺詐、對非金融機構是否受監管或持牌的疑慮。

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