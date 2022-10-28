烏克蘭指有俄軍被逼戴彩色手帶 背後原因令人心寒

俄羅斯早前徵召後備役入伍，據報為數不少臭名昭彰的囚犯亦被招募上烏克蘭作戰。烏克蘭國防部表示，最近發現有俄軍戴著紅色或白色的塑膠手帶，是指揮官用來識別士兵患有嚴重傳染病，如愛滋病及丙型肝炎。

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烏克蘭國防部發表聲明指，最近發現被拘留的部分隸屬俄羅斯僱傭軍組織「瓦格納集團」（Wagner Group）士兵中，部分配戴紅色或白色的塑膠手帶。據悉，組織指揮官強逼患有愛滋病及丙型肝炎的僱傭兵，分別戴上紅色及白色手帶以茲識別 。

如果患嚴重傳染病的俄軍在戰場受傷，絕多數俄羅斯軍醫都拒絕拯救，他們只好自生自滅。據報，獲徵召入伍的俄軍要與這批患病僱傭軍一同服役，對此感到相當憤怒。

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「瓦格納集團」是由俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）盟友普里戈津（Yevgeny Prigozhin）成立，據悉集團一直從俄羅斯監獄招募囚犯參加烏克蘭戰爭，承諾他們只要上前線作戰6個月，普京將簽署赦免令。

如果囚犯不幸戰死，他們將被封為國家英雄：若僱傭兵試圖投降或逃避前線，指揮官會立即處決。

據報單單在聖彼得堡附近一間監獄，「瓦格納集團」就動員超過100名感染愛滋病毒及丙型肝炎的囚犯。

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責任編輯：郭麗明