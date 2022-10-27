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【業績｜內險股】國壽第3季純利按年跌24%　首3季新業務價值按年降15%

股市 17:47 2022/10/27

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中國人壽 （02628） 公布，今年第3季純利 57.01 億元人民幣，按年跌 24.2%，每股收益 0.2 元人民幣。該季營業收入 1727.14 億元人民幣，按年跌1.4%。

今年首9月純利 311.17 億元人民幣，按年跌 35.8 %，主要是權益市場波動加劇，投資收益下降，而首9月的每股收益1.1元人民幣。

公告顯示，今年首3季度，公司實現保費收入 5,541.05 億元人民幣，按年增長 0.1 %。新單保費為 1,713.38 億元人民幣，按年增長 6.3 %。首年期交保費為 913.7 億元人民幣 ，按年保持平穩 ，其中10年期及以上首年期交保費為 386.94 億元人民幣，按年增長 4.9 %。短期險保費為 670.66 億元人民幣 。續期保費為 3,827.67 億元人民幣 。今年首3季度，新業務價值按年下降 15.4%。退保率為 0.74%，按年下降 0.19 個百分點。

第3季國內債券歷史低位震盪　固定收益類資產配置壓力增

公告指，今年第3季，國內債券利率仍在歷史低位震盪，固定收益類資產配置壓力加大；股市持續調整，公開市場權益品種投資收益繼續承壓 。公司兼顧短期策略調整與長期投資布局，固定收益類投資根據利率環境和市場供給靈活調整配置節奏和品種策略；權益類投資保持合理倉位，把握時機適度兌現收益。

今年首3季，公司實現總投資收益 1,425.65 億元人民幣，總投資收益率為 4.03%；淨投資收益為 1,456.86 億元人民幣，按年增長 4.7% ，淨投資收益率為 4.12%。

截至9月底，公司核心償付能力充足率 161.93%，綜合償付能力充足率達 230.26%，核心資本和總體資本充足，償付能力續處於較高水平。

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編輯：胡學能

港股 保險公司 債券 純利 新業務價值 人民幣 中國人壽（02628）

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