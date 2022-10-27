【LinkedIn功能】LinkedIn新安全機制　打擊假帳號

▲ 為了保障用戶，LinkedIn宣布推出新安全功能，協助用戶辨識假帳號。

LinkedIn較早前遭網絡安全研究人員踢爆，平台出現超過1,000個由AI生成的人臉頭像帳戶，恐怕會有詐騙罪案發生。為了保障用戶，LinkedIn宣布推出新安全功能，協助用戶辨識假帳號。

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LinkedIn表示，最新推出多項新安全機制及功能，包括：「About this profile（關於此人的檔案）」、AI大頭照的偵測技術，以及在使用者收到可疑訊息時提出警告。其中About this profile，主要用來檢視用戶的個人檔案建立和最後更新時間，以及該名用戶是否已通過工作電子郵件地址及電話號碼認證。

▲ LinkedIn表示，最新推出多項新安全機制及功能，包括：「About this profile（關於此人的檔案）」、AI大頭照的偵測技術等。（LinkedIn資料圖片）

而AI大頭照偵測技術，LinkedIn就表示已打造一個深度學習模型，來偵測使用AI技術創作的個人檔案。該企強調，不會侵犯使用者私隱，因相關系統只會偵測基於AI之合成圖像，例如細微圖像假影，而非進行人臉識別或生物特徵分析。

至於可疑訊息的警告，LinkedIn會透過系統判斷，該訊息是否來自詐騙集團。當LinkedIn懷疑訊息或對方的可靠性時，就會跳出一個只有可能被詐騙的用戶才能看到的警告，亦允許用戶在未驚動對方的情況下，向LinkedIn作出檢舉。

▲ LinkedIn會透過系統判斷，該訊息是否來自詐騙集團。（LinkedIn資料圖片）

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責任編輯：曾曉汶

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