靈實耆樂餅義賣籌款 與老友記 「耆樂」同行

關心和照顧家中長輩當然重要，但對於社區上的長者，我們亦不容忽視。常言道：「老吾老以及人之老」，基督教靈實協會（下稱靈實）第27年推出耆樂餅義賣活動，為靈實非政府資助長者服務籌款。今年，耆樂餅更與大眾心目中的「老友記」Snoopy史諾比及花生家族再度合作，攜手傳達愛與關懷的訊息，為社會弱勢出一分力。

靈實服務西頁及將軍澳區近70年，一直以「尊重生命‧改變生命」的精神提供服務。對於一個非牟利的慈善團體，為求達到「目的」，不惜以自負盈虧方式為社會提供到位服務，靈實服務總監莊寶玲（Chris）坦言：「一般受政府資助服務，往往要符合許多特定條件及要求，而涵蓋的服務或未能滿足與時並進的市民需要。因靈實的務實精神，正正就要為市民提供全人及適切的服務，為了能彈性地處理和規劃服務項目並填補服務缺口，所以，有部分服務計劃我們選擇以自負盈虧的方式執行。」

▲ 靈實服務總監莊寶玲感謝一直支持靈實的善長，讓靈實的服務更靈活兼走前一步，為社會提供更全面及貼地的服務。

靈實轄下有不同類型的非政府資助服務，除了靈實司務道寧養院、靈實胡平頤養院等外，社區服務當中亦有為長者及其照顧者提供支援的靈實全護通等。要維持收支平衡、保持服務質素，實有賴善長們的支持。Chris表示：「感恩社會上有不少善長和市民認同靈實的服務理念並所提供的優質服務，多年來在他們的鼎力支持下，讓我們可以繼續提供不少非政府資助的項目，亦讓靈實實踐倡導者的角色。

「以長者地區中心而言，靈實認為及早關注及教育長者提升健康管理意識相當重要，故有需要有專業資格護士協助提供服務，特別在早年資助有限時，為達到『目的』，靈實透過籌款及申請基金資助實現計劃，在相關健康項目聘用護士擔當健康教育及身體檢查等工作，最後更喚起政府及社會關注，將專業醫護元素注入長者地區服務。」

▲ 靈實行政總裁林正財醫生（中），去年亦身體力行參與「耆樂餅」義賣活動。

一如以往，今年『耆樂餅』義賣籌得之善款，將會撥入靈實長者服務基金(Elderly Care Fund)，為有需要的長者提供援助。Chris憶述：「我們曾有長者服務社工家訪，上門探訪長者時發現其寓所有嚴重蚤患，但向其他基金申請資金滅蚤或需時，故我們緊急撥用長者服務基金安排滅蚤，同工亦身體力行協助滅蚤工作，以應長者的燃眉之急。除此以外，我們亦會動用資金，為有覆診需要、行動不便的社區長者安排運輸服務，以舒緩長者及其家人的壓力。」

除了長者服務外，靈實透過提供融入福音事工的健康、復康及教育服務，服事社會。於2020/21年度，靈實的總服務人次超過 77萬，當中包括不同類型、照顧身與心的長者服務。未來一年，我們將會繼續拓展服務，而您所購買的每一件耆樂餅，都能為長者送上愛與祝福。耆樂餅現已接受訂購，公眾亦可在公開義賣日（2022年11月12日及13日）即場購買。

網上訂購及公開義賣日詳情：www.hohcs-etouch.org.hk/qc2022

訂購熱線：2703 3380

(特約)