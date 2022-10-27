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標普預測亞太主導2023經濟增長 歐美恐面臨衰退

環球經濟金融 18:08 2022/10/27

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受能源價格急升及通脹高企等因素影響，來年經濟一致被看淡。評級機構標普預計，2023年將由亞太地區主導經濟增長，同時預測歐洲及美國可能面臨經濟衰退。標普同時亦下調來年環球經濟增長幅度。

IMF警告歐洲恐深陷衰退風險 俄烏戰爭加通脹威脅 【下一頁】

標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）周四（27日）指出，佔全球本地生產總值（GDP）約35%的亞太地區受惠於區域自由貿易協定﹑有效率的供應鏈及更具競爭力的成本，將主導2023年經濟增長。

S&P推測，亞太地區明年實際增長率為約3.5%，並把全球實際GDP由上月時增長2%下調至1.4%，較前兩年增長預期有明顯下滑。標普指即使亞太地區外經濟前景欠佳，但仍預計全球2023年可避免出現整體衰退。

經濟研究行政總監約翰遜（Sara Johnson）表示，因亞太﹑中東及非洲地區經濟增長溫和，環球經濟可避免下行，但增長幅度有限。約翰遜指出，由於通脹維持高位及金融市場環境收緊，全球經濟狀況持續惡化。

德國與歐盟推動「新馬歇爾計劃」重建烏克蘭需2.7萬億 【下一頁】

S&P認為歐洲﹑美國﹑加拿大及部分拉丁美洲國家或未來數月面臨衰退。S&P指歐洲與北美地區的高通脹壓縮購買力，將導致消費者支出減少，同時雙雙面對需求軟化及樓市與資本投資金融環境收緊的影響。S&P估計，歐美的衰退將透過貿易及資金流動影響全球。

S&P亦指出，東南亞與印度因加強貿易多元化，減少依賴中國，估計在經濟上亦會受惠。在市場波動時，印度受益於其偏離主流的經濟體，出現相對更加顯著的經濟增長。

國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）亦預期，美國在2023第二季進入真正衰退領域，但認為與過往歷史相比，今次衰退屬相對溫和。

**重溫【ET財智Talk】強積金2023年有機會回升？GUM王玉麟教你MPF攻守策略**

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責任編輯：吳漢培

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