【業績︱石油股】中海油首三季純利升1.1倍　受惠國際油價和銷量增加

▲ 中海油首三季純利升1.1倍 受惠國際油價上升和銷量增加

中海油 （00883） 受惠國際油價上升和銷量增加，首三季營業收入按年升79%至3111.5億元（人民幣，下同），純利升105.9%至1087.7億元，扣除非經常性損益，純利升108.4%至1072.9億元。

單計第三季營業收入按年升71%至1087.9億元，純利升89.1%至368.8億元，扣除非經常性損益，純利升91.6%至363.8億元。

中海油首三季油氣銷售收入67.6%至2658.9億元。期內，平均油價為每桶101.4美元，按年升55.8%，由於市場供求影響帶來的價格上漲，平均氣價升20.2%至每千立方英尺8.14美元。

首三季資本支出按年升20.6%

首三季總淨產量1.6億桶油當量，按年上升8.8%。其中，中國淨產量上升6.8%至1.1億桶油當量，主要得益於深海一號氣田、流花21-2、陸豐 14-4/14-8、渤中19-4以及陸上非常規產量的貢獻。而海外淨產量升13.5%，主要得益於圭亞那Liza油田二期投產和巴西Buzios項目的產量貢獻。

於第三季，公司共獲得5個新發現並成功評價4個含油氣構造。季內，東方1-1氣田東南區及樂東22-1氣田南塊開發項目、墾利 6-1油田10-1北區塊開發項目和印度尼西亞3M項目已成功投產。

截至9月底止，經營活動產生的現金流量淨額為1669億元，按年升59.5%。首三季公司資本支出按年升20.6%至686.9億元。

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編輯：袁諾曦