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【宏觀術數@iM網欄】解說通勝 2023流年風水

名人薈萃 11:00 2022/10/30

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上星期談過明年2023年癸卯年《通勝》的「春牛圖」，此圖所論及較多和農耕、桑蠶、畜牧與及時疫瘟病等預測，都和古時人民生計息息相關為主。現代人生計大不相同，但仍相當受氣候、災病等影響的，只要適業地加以詮釋，仍能給予相當資料量。

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今期想再深入介紹春牛圖下一頁的流年「山向月利圖」，此部分比較起「春牛圖」多數為天時早定，這部分內容則更接近風水和擇日，靠着個人運籌而趨吉避凶，實用性也更強，值得介紹給讀者。

太歲壓祭主

先談下圖邊「太歲壓祭主」，為明年不利參加喪葬的6個年命，傳統以長子作祭主，若果適逢出生年份便宜迴避，若果於現代社會有時無法避免，也適宜於重大殮，入棺等儀式時轉身迴避。依道教傳統還有其他使用計算，此處暫略。筆者分別列出年份方便讀者參考如下：

出生年干支 西曆年份
（以立春後出生計算）
壬子 1972
辛酉 1981
庚午 1990, 1930
己卯 1999, 1939
戊子 2008, 1948
丁酉 2017, 1957

流年風水布局

中央部分的大圖（年神方位圖）分成東、南、西、北，以及再細分成8個方位及24個坐山，正是玄空風水所使用於流年風水布局的飛星圖。由於明年癸卯年為八運最末一年，吉凶變化會較明顯，大家更宜了解一下家居或辦公室布局能否加強增益。

飛星圖中明年四綠在中央，也即是常說「入中」，四綠為文昌吉星，如果家居或辦公室門向為西南方，得到另一顆文星「一白」加持，成為一、四同宮大利科名之局，流年又有「博士」為歲之善神，掌管案牘、主擬議，明年屬最利於考試和名氣的坐向。若果處所原來布局能配合，在門前放點「動水」或白燈一盞，都能再加強風水增益。但同時也得留意文星所主每每為助緣，也必須個人努力才會「金榜題名」的。

明年另外兩個較為有利的坐向為南、北向。南位有八白財星，雖為八運最後一年，惟八白始終較屬於吉星。北方又為已經接「當權」的九紫星，配合入中的四綠文昌，門向這兩個方位都屬於較為利財運的。

再看兩個流年風水較差的坐向。大圖右邊說明：「三煞在西、五黃佔乾（西北）、歲破在酉（西），便明白明年西北方為五黃凶星所駐，而三煞和歲破則在西方。此二個方位以靜而不勳為佳，若果家居處所門向為此西北或西方，明年也不宜動土裝修等等，否則至少在動工其間，也別住在其中為宜。五黃主凶災，三煞和歲破均易招官非麻煩等，且均屬大煞，以不動為佳。相關的煞星具體位置，在圖中也標示出來的。例如在西北方（乾宮）便有五黃，西方（兌）便有三顆坐煞和災煞方便民眾參考。

在東方（卯）字下會看到「太歲」，旁邊為向煞。即是東方明為太歲方，一般也是不宜先動土的，若果大裝修，也別在這個方位開始為宜。特別是流年風水飛星明年為二黑病符星飛臨，動土則容易招病災。

再下方列舉出二十四個山向明年造葬宜忌，其實如果是大動土裝修等，也可作參考。

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作者_區日謙簡介：
術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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