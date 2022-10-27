【可持續發展】許正宇：香港可憑藉國際金融中心的優勢　引導國際資金配對優質綠色項目

▲ 【綠色金融】許正宇：香港可憑藉國際金融中心的優勢 引導國際資金配對優質綠色項目

財經事務及庫務局局長許正宇出席香港經濟日報舉辦的ESG及綠色金融論壇暨嘉許禮時表示，政府與金融機構會以多管齊下的策略推動香港在綠色及可持續金融方面的發展，香港於2021年安排的綠色及可持續發展相關債券逾310億美元，佔亞洲綠色及可持續債券市場的三分一，而2021年綠色及可持續發展相關的貸款及債券總額達566億美元，是2020年4倍，反映香港在綠色金融發展前景很廣闊。

許正宇指，香港可憑藉國際金融中心的優勢，引導國際資金配對優質綠色項目，配合國家2030年碳達峰及2060年碳中和的目標，全力推動香港邁向2050年碳中和目標，推動經濟向綠色轉型。

發行政府綠色債券有助建立市場標準

政府2018年成立綠色債券計劃，至今成功發行100億美元等值的綠色債券，包括今年5月發行的綠色零售債券。許正宇認為，發行政府綠色債券有助建立市場標準，豐富香港綠色及可持續金融生態，並向潛在的綠色債券發行人顯示香港可提供優質及專業的一站式服務，是發行綠色產品的首選地。

他表示，政府會繼續與業界及相關持份者一起發展香港為區內綠色及可持續的金融樞紐，把握粵港澳大灣區及一帶一路的龐大綠色金融機遇，成為海外及內地綠色企業及項目的首選投融資平台，同時構建香港碳市場。

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記者：陳韻妍