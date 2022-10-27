【中小企】融資過程遇各種阻礙　4成中小企獲批金額較疫前低

▲ 報告顯示，中小企為應對疫情需要尋求外部融資，卻備受繁複的貸款申請流程所阻礙。（資料圖片）

全球資訊公司環聯及戰略性諮詢機構安永-博智隆合作發佈《中小企融資的未來》研究報告，揭示了香港中小企在融資及獲得信貸方面所面臨的挑戰。報告顯示，中小企為應對疫情需要尋求外部融資，卻備受繁複的貸款申請流程所阻礙。

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約6成中小企 過去1年需資金援助

在受訪的中小企當中，近3分2（61%）表示，曾在過去1年需要資金援助，以支持日常營運，包括營運開支（25%）及支付薪金（23%）；亦有部份受訪中小企為應付長時間疫情下不斷變化的市場環境，而尋求融資以拓展業務（18%）及改變商業模式 （17%）。

財務機構高度依賴人手

大部份中小企 （73%） 表示，繁複冗長的申請流程是融資過程的主要痛點。逾2成 （21%）受訪者認為，申請信貸的附帶要求難以滿足，而其他挑戰亦包括審批過程缺乏透明度 （18%）、所需文件數量眾多 （17%），以及申請過程緩慢 （17%）。

研究發現，以上的挑戰與財務機構高度依賴人手的流程及過時的科技有所關連。接受調查訪問的業内人士表示，處理中小企貸款申請最大障礙包括缺乏中小企特定數據作風險評估 （30%）、缺乏針對中小企信貸而設的風險評估工具 （29%），以及欠缺效率的中小企資料收集方式 （29%）。

傳統銀行依舊為融資首選

傳統銀行繼續是最主要的融資來源，接近所有受訪中小企（95%）均曾透過傳統銀行取得融資。當中最受中小企歡迎的信貸產品為銀行貸款（37%），而私人貸款（20%）及信用卡（18%）亦是中小企常用的信貸產品。

事實上，4成受訪中小企所獲得的融資金額較疫情前少，有明顯從大額貸款轉向小額貸款的趨勢。在過去1年，31%受訪中小企獲得低於50萬港元的小額貸款，高於疫情前的21%。

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責任編輯：李智美