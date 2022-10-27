▲ 【HKBN】香港寬頻全財年經調整盈利增兩成 減派末期息至0.2元、周息率仍有10厘

香港寬頻 （01310） 公布，截至8月底止全年業績，全年收入116.26億元，按年升1%；經調整盈利約9.05億元，按年增20%；經調整EBITDA約26.1億元，按年增2%。香港寬頻減派末期息22%至0.2元，全年股息少22%至0.6元。以香港寬頻收市價5.83元計，現價周息率仍有10.3厘。

期內流動、企業及住宅通訊價量齊跌

香港寬頻表示，經調整自由現金流按年大致持平，續錄11.3億元。

香港寬頻提到，期內流動通訊用戶按年跌5%至24.1萬戶，流動通訊ARPU（平均每戶收入）按年跌1%至約110元；企業客戶按年跌2%至10.5萬戶；企業ARPU按年減4%至2906元；住宅客戶跌2%至9.76萬戶，連同「逆境同行」資助計劃ARPU跌3%至184元。

集團新財年展望方面，集團預料在疫情及經濟不穩下，企業數碼轉型及對咨詢科技人才需求急增，為應對需求，集團將加強住宅及企業資訊科技業務市場競爭，提升科技及數碼化轉型能力。如企業方面，集團將推出新企業管理及科技方案即服務。

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編輯：宋佩恩