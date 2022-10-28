【HKBN】香港寬頻低開近一成　全財年經調整盈利增兩成　下調股息派付比率、末期息減至0.2元（第二版）

▲ 【HKBN】香港寬頻全財年經調整盈利增兩成 下調股息派付比率、末期息減至0.2元（第二版）

香港寬頻 （01310） 周四（27日）收市後公布截至8月底止全年業績，期內收入116.26億元，按年升1%；經調整盈利約9.05億元，按年增20%；經調整EBITDA約26.1億元，按年增2%。

香港寬頻今日低開9.8%，報5.26元，創5年低。

香港寬頻減派末期息47%至0.2元，全年股息少22%至0.6元。以香港寬頻昨（28日）收市價5.83元計，現價周息率仍有10.3厘。

值得留意是，香港寬頻同日宣布下調股息派付比率，由按經調整自由現金流不少於90%的金額派付股息，下調至75%。

修訂股息政策 楊主光：「我哋唔想綁手綁腳」

香港寬頻持股管理人及執行副主席楊主光出席記者會時表示，修訂股息政策是希望在風高浪急的外圍環境下，一方面保留資金提前償還債務，另一方面可以更靈活捕捉更多投資、增長機會，「我哋唔想綁手綁腳」，又稱難論新股息政策會維持多久。

持股管理人、策略總裁、署任財務總裁陳頴儀稱，目前息率波動，集團希望調整財務結構，提早償還債務減省利息開支。

香港寬頻：價格水平並非企業方案策略重心

對於宏觀逆風對企業方案影響，以及會否發起價格戰，香港寬頻企業方案行政總裁何達表示，價格水平並非策略重心，企業客戶加速數碼化及減省人手，同時留意到今年不乏大企業因人手問題未有花費所有IT預算，變相為解決方案行業帶來機會。

去年香港寬頻提出住宅寬頻上客量要達100萬戶，但截至8月底只有89.7萬戶，楊主光稱，第5波疫情影響銷售、裝機等活動，故未能達到目標，料今財年住宅寬頻新客淨增3萬至4萬戶，又稱住宅寬頻未來一年價格不會較前一年高。

住宅寬頻未來1年上客至少3萬 網購「HOME+」轉戰企業客

網購業務「HOME+」方面，楊主光表示，期內商品交易總額（GMV）達到數億元，正進行內部檢討，將重心由零售消費者（2C）轉移至企業客戶（2B），認為2C業務到物流倉儲營運複雜，較難盈利。

香港寬頻表示，經調整自由現金流按年大致持平，續錄11.3億元。期內流動通訊用戶按年跌5%至24.1萬戶，流動通訊ARPU（平均每戶收入）按年跌1%至約110元；企業客戶按年跌2%至10.5萬戶；企業ARPU按年減4%至2906元。

展望方面，香港寬頻預計，繼續加強住宅及企業ICT業務的市場競爭力著重提升科技及數碼轉型能力，爭取香港、內地及東盟市場的未來增長機遇。

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記者：李哲毅、宋佩恩