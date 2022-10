拜登斥飛機加長座位加錢 對有色人種不公 遭反鬧歧視

美國總統拜登周三(26日)於白宮就抗通脹議題演説,批評航空公司針對飛機加長空間座位額外收費,對有色人種並不公平。拜登的言論引起爭議,網民反而批評他的言論才是歧視有色人種。

拜登(Joe Biden)於白宮南法院禮堂演説,宣布政府會實施一系列措施,對抗通脹和協助美國家庭減輕生活成本壓力。

他斥責大企業徵收額外費用壓榨普羅大眾的口袋,表示民眾只不過想要多15厘米的腿部空間,但部分航空公司卻要徵收額外費用,甚至乘客要到購買機票時才知道有額外支出。

拜登更批評指:

呢筆費用造成唔公平,會打擊一班被邊緣化美國人,尤其係低收入人士同有色人種。 (Look folks, these are junk fees that are unfair and they hit marginalized Americans the hardest, especially low income folks and people of color.)

他認為這類額外費用只會使大企業獲益,而非消費者及工薪家庭,因此有必要改變。

不過這番言論卻引來保守派人士及網民嘲笑。保守派電台主持人凱利(Jesse Kelly)發文笑言,他很樂意為飛機加長空間座位額外付費,指全球所有身高超過1米72的人都樂意這樣做。

一名網民於Twitter發帖文,諷刺拜登才是種族歧視有色人種:

親愛嘅「有色人種」,拜登總統明顯覺得你唔夠聰明,無得升級去特選經濟(客艙)。 (Dear “People of Color”: Apparently, President Biden doesn’t think you’re smart enough to upgrade to Economy Plus.)

另一位網民也留言指:

即係美國總統頭先話,他認為有色人種都係過重? (So the president of the United States just indicated that he believes people of colour are…overweight?)

