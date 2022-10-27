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拜登斥飛機加長座位加錢 對有色人種不公 遭反鬧歧視

環球社會熱點 17:14 2022/10/27

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美國總統拜登周三（26日）於白宮就抗通脹議題演説，批評航空公司針對飛機加長空間座位額外收費，對有色人種並不公平。拜登的言論引起爭議，網民反而批評他的言論才是歧視有色人種。

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拜登（Joe Biden）於白宮南法院禮堂演説，宣布政府會實施一系列措施，對抗通脹和協助美國家庭減輕生活成本壓力。

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他斥責大企業徵收額外費用壓榨普羅大眾的口袋，表示民眾只不過想要多15厘米的腿部空間，但部分航空公司卻要徵收額外費用，甚至乘客要到購買機票時才知道有額外支出。

拜登更批評指：

呢筆費用造成唔公平，會打擊一班被邊緣化美國人，尤其係低收入人士同有色人種。

（Look folks, these are junk fees that are unfair and they hit marginalized Americans the hardest, especially low income folks and people of color.）

他認為這類額外費用只會使大企業獲益，而非消費者及工薪家庭，因此有必要改變。

英恐怖護士值班期間現異常 醫生同事提憂慮被無視 【下一頁】

不過這番言論卻引來保守派人士及網民嘲笑。保守派電台主持人凱利（Jesse Kelly）發文笑言，他很樂意為飛機加長空間座位額外付費，指全球所有身高超過1米72的人都樂意這樣做。

一名網民於Twitter發帖文，諷刺拜登才是種族歧視有色人種：

親愛嘅「有色人種」，拜登總統明顯覺得你唔夠聰明，無得升級去特選經濟（客艙）。

（Dear “People of Color”: Apparently, President Biden doesn’t think you’re smart enough to upgrade to Economy Plus.）

另一位網民也留言指：

即係美國總統頭先話，他認為有色人種都係過重？

（So the president of the United States just indicated that he believes people of colour are…overweight?）

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責任編輯：鄭錦玲

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