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【業績︱石油股】中石油上季純利按年升71.5%　首三季原油平均價格升52%

股市 16:58 2022/10/27

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中石油上季純利按年升71.5%　首三季原油平均價格升52%

中石油 （00857） 收市後公布，截至9月底止第三季，營業收入按年升23%至8407.8億元（人民幣，下同），純利按年升71.5%至378.8億元。

總結首三季，中石油營業收入按年升30.6%至2.5萬億元，純利升60.1%至1202.7億元。截至9月底止，經營活動產生的現金流量淨額為3135.5億元，按年升38.3%。

中石油指，首三季原油平均實現價格為每桶95.19美元，按年增長51.9%，其中國內實現價格為95.58美元，按年增長52.6%；國內天然氣平均實現價格為每千立方英尺7.78美元，按年升31.2%。

油氣和新能源業務首三季收入升41%

期內，油氣和新能源分部營業收入6,887.59億元，按年升41.3%，經營利潤1,389.33億元。國內原油產量5.8億桶，按年升2.7%；可銷售天然氣產量3.3萬億立方英尺，按年5.1%；油氣當量產量11.3億桶，按年增長3.9%。

在煉油化工和新材料業務方面，營業收入8795.2億元，按年升24.6%，但經營利潤跌17.6%至263.66億元。首三季原油加工量跌1.8%至9億桶，汽油、煤油、柴油產量跌4.8%至7745.6萬噸，其中，煤油及汽油產量分別跌32.9%及12.4%，但柴油則升10.9%。

銷售業務方面，首三季銷售汽油、煤油、柴油11075.1萬噸，按年下降10.5%， 其中國內銷售汽油、煤油、柴油7,940.1萬噸，下降5.6%。受成品油毛利收窄、銷量下降影響，該業務經營利潤跌17.5%至72.4億元。

另外，首三季集團銷售天然氣1,894.7億立方米，下降4.7%，天然氣銷售業務經營利潤156.4億元，剔除上年管道重組收益影響後，跌15%，主要是由於進口天然氣成本上升。

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編輯：袁諾曦

港股 中國石油股份（00857）

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