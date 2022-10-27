【會計監管】會財局去信核數師　批評於上市公司臨出業績前辭任、年內辭任個案增5成

▲ 【會計監管】會財局去信核數師 批評於上市公司臨出業績前辭任、年內辭任個案增５成

內地房企債務風波下，多家民企內房股年初臨出業績前遇核數師「跳船」。會計及財務匯報局今日（10月27日）向所有公眾利益實體核數發公開信，指出核數師在上市公司預定匯報業績前一個月內辭任的個案顯著增加，表示深切關注。

會財局表示，由於新任核數師只能在有限的時間籌劃並執行恰當的審計，以趕及上市實體在限期前公布其經審核的業績，審計質素或因核數師的辭任而受到不良影響。

會財局：核數師辭任數目大增5成

會財局查察部主管賴翠碧指出，今年核數師辭任上市公司的數目由去年的71宗，增至今年的107宗，當中6成上市公司公告提及與核數師在審計費用未達共識，另有約3成涉及未解決的審計問題。

賴翠碧續稱，大部分接任於中國內地或海外有重大業務的上市實體的核數師，其相關經驗及可用資源均顯然與相關審計項目不相稱，該局關注新任核數師是否具備所需的技能及充足的能力，在有限時間內執行高質素審計，以及新、舊核數師有否充分溝通。

會財局於公開信中列出其對退任和新任核數師的期望，提醒核數師高質素財務匯報和審計的重要性，以作為保障公眾利益的預防性措施。

公開信全文

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編輯：麥德銘