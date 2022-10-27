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【大行報告】料季節性收益消退 麥格理下調青啤目標價至70元

股樓投資 16:44 2022/10/27

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麥格理指青島啤酒股份（00168）第三季收入按年增長16%，淨利潤按年增長18%，均高於該行預期，惟認為季節性收益將於第四季消退，並指存在防疫限制帶來的風險，將其目標價下調至70元。青啤周四（27日）收市報60.05元，跌幅6％。

 

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

 

該行認為，青啤第三季的收入增長是受惠於夏季炎熱天氣和低基數，而集團投入成本壓力仍存在。該行上調集團今年經調整EBITDA預測約9%，以反映第三季業績勝預期，惟下調2023年經調整EBITDA預測15%，以反映疫情影響持續風險。


【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
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麥格理將青啤目標價由80元削減至70元，並維持「中性」評級。該行指青啤第三季收入按年增長16%，淨利潤按年增長18%，高於該行預期，但毛利率和經營槓桿勢頭減弱。同時該行認為季節性收益在第四季將消退，防疫限制仍將是啤酒消費的風險。

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

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撰文：鄭昊彤

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青島啤酒（00168） 港股 EBITDA 大行報告

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