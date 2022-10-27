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辛偉誠拒絕搬入約翰遜裝修官邸 情願住回財相府

環球社會熱點 16:46 2022/10/27

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英國首相上任後，通常會搬入唐寧街10號旁邊的首相官邸。辛偉誠新聞發言人周三（26日）表示，首相與妻子阿克沙塔會搬回以前居住的財相府邸，拒絕搬入被約翰遜大肆修繕過的唐寧街11號大宅。

英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學 【下一頁】

英國首相通常會搬入唐寧街11號的4房大宅，因面積較寬敞，前首相約翰遜（Boris Johnson）及卓慧思（Liz Truss）曾留居於此。約翰遜更因為豪花20萬英鎊（182萬港元）豪裝官邸，包括購買每卷840英鎊（7,652港元）的黃金牆紙，遭外界狠批。

辛偉誠（Rishi Sunak）新聞發言人周三向記者確認，首相與妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）會搬回當年擔住財相時所居住的、位於唐寧街10街上方的兩房公寓。辛偉誠發言人稱，首相夫婦覺得在公寓居住很開心，沒有打算搬進官邸。

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辛偉誠獲澤連斯基邀請訪烏克蘭 承諾繼續援烏抗俄 【下一頁】

辛偉誠當任職財相時，便重新裝修財相府邸。發言人聲稱，辛偉誠今次再次遷回估計不會再裝潢。

外界估計辛偉誠夫婦身家多達7.3億英鎊（66.6億港元），包括名下有4棟合共價值1,500萬英鎊（1.37億港元）豪宅；其中位於北約克郡的5房豪宅，價值達660萬英鎊（6,013萬港元）。

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責任編輯：郭麗明

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