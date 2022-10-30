【創科解碼@iM網欄】新加坡更渴求 自動化解決方案

已肆虐兩年多的疫情開始受控，政府也逐步放寬入境檢疫措施，香港終於有望和世界各國接軌，恢復商務往來。筆者近日也率先出發，為着公司的業務拓展，前往新加坡考察一下。

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過去幾年，新加坡基於許多地緣及內在因素，在商業經濟上快速發展，很多國際性公司的亞太區總部，都落戶到新加坡。早前，更宣布推出新的「海外網絡和專業簽證」（Overseas Networks & Expertise Pass）計劃，吸引頂尖人才，將這個本身已經是多元種族的國家進一步國際化，也帶動了當地人力市場的需求，令工資不斷上漲。雖然如此，當地人手依然不足，一些餐飲業務仍然面對20%至30%的空缺。各行各業紛紛要尋求自動化的解決方案。

由於土地不足，新加坡政府在糧食供應上一直依賴進口政策，以滿足國內需求，超過90%的糧食都是從世界各地進口，近至馬來西亞，遠至巴西都有。儘管新加坡食品局（Singapore Food Agency）早前公佈了「30 by 30」計劃，目標於2030年將國內食品生產提高至國內需求的30%，減少依賴外國糧食，但進口食品仍然會是主流。

我在新加坡期間，拜訪了幾個食品進口商，觀察到所有進口食品，必須在包裝上貼上入口商資料。如果包裝上本身沒有以英文顯示食品資料（例如從韓國、日本或泰國進口），也必須補貼英文標籤，以保障消費者。

當中，我就重遇當年一位香港客戶，他目前在新加坡經營所面對的痛點，是需要聘請大量員工負責上述的貼標籤工作，同時間又要面對勞工短缺問題。因此，我向他介紹了智能貼標機械臂，他了解後隨即表大感興趣，更對我們「即租即賺」的合作模式大表認同，認為此模式可以大大減低他們的投資成本，也加快管理層的決定時間。

受過去兩年疫情的影響，身邊認識不少老闆或管理階層，都減少了出外考察，只憑網絡上的一些研究或統計資料，便定下公司各方面的發展策略。但我自身的經歷告訴我，無論是做那一門生意，要拓展海外市場，必須親身到你的目標國家走一走，多了解當地民生、文化與實際狀況，才可規劃出一個高成效的發展藍圖。

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作者_謝小江（Nelson）簡介： 個人簡介：萬碧發展有限公司於1987年成立，為香港第一代資訊及科技初創企業，憑藉創新的商業頭腦，令公司成為自動識別行業的市場領導者。Nelson積累了30多年的經驗，與時並進，近年研發標籤機械人，為業界提供自動化印貼標籤管理。

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