【妙談護匡樂齡@iM網欄】服務券恒常化 樂齡科技大趨勢

對於長者而言，能夠在家安享晚年，是人生路上的最後心願。如果讓他們選擇，相信大部分長者都會希望可以「居家安老」而不是在老人院舍度過餘生。新一份施政報告中「老有所養」部分亦指出，香港是全球最長壽的城市，而政府改善安老服務的政策方向，是貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」的方針。可見「居家安老」也是當局認為較理想的做法。

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然而，「居家安老」對照顧者所造成的壓力，也是個令人關注的議題。近年有不少關於照顧者不堪壓力而造成悲劇的新聞，類似案例更似有上升趨勢，且大部分都是雙老家庭，正正反映香港「以老護老」的現實景況，以及社會對照顧者的支援仍然短缺。

有見部分社區機構落力地試行「喘息中心」計劃，安排人手到長者家中「替假」，好讓照顧者能「喘息」一下、抖一抖氣。這類計劃固然是好，但難免也是治標不治本，無法長遠舒緩照顧者的壓力與重擔。

筆者剛參與了「國際資訊科技博覽」，政府特別以「智慧・香港」作為主題，在展場設置了「智慧政府展館」，展出各類推動智慧城市發展及優化公共服務的科技方案。當中「智慧家居」的部分特別引起我的興趣，因為它正能配合「居家安老」的需求，同時減輕照顧者的負擔。

近年我們也一直致力研究及開發「居家安老」輔助器材，從長者的「衣食住行身心靈」作為出發點，並配合智能科技的應用，讓長者及照顧者都能享用智慧家居的好處。例如其中一套產品，可透過熱能監測長者日常在家的生活動態，記錄他們在廳房行走的情況、午睡及晚間的睡眠質素，同時能又發出防跌警號。而記錄下來的數據及分析報告，可供醫護人員作參考，為長者制定一些合適的家居訓練。深信這類樂齡科技，能為「居家安老」的長者提供更強效的支援，也為照顧者大大分憂，成為香港邁向智慧型長壽社會的最強後盾。

施政報告中提出了一項令筆者感到鼓舞的措施，是計劃把「長者社區照顧服務券試驗計劃」恒常化，令受惠人數增加50%，而服務券適用範圍亦會擴展至租借輔助科技產品。政府的政策與助力，讓我們更肯定自己是在做對的事，也為我們能在「居家安老」的人生大事上出一分力而自豪。作為相關產品的研發及生產製造商，我們預計樂齡科技在未來3年內會成為大趨勢，加快普及而令更多長者、照顧者受惠。

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作者_周慶生（Adam）簡介： Guardman®護匡 品牌創辦人，以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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