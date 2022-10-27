【大摩再削價】 大摩月內兩度削恒指目標價 料中短期震盪加劇 最熊料見12200點

大摩一個月內兩度下調恒指目標價。10月初，大摩將恒指熊市情景目標價下調至16000點，到本周一（24日）大市暴跌逾千點，一下子失守16000點。大摩今日（27日）再度發表研究報告，指近來宏觀及微觀環境極不明朗，加上地緣政局及疫情發展，因此再度下調恒生指數目標，並調整中資股指數目標。

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該行指，基本情景下，恒指明年中目標由19400點下調至16900點，國指由6550點降至5680點；MSCI中國指數由64降至55點，滬深300指數由4270點降至4210點。倘處牛市情景，恒指目標由23000點降至21400點，國指則從8000點降至7000點。至於在熊市情景，恒指由16000點再降24%至12200點，國指由5430點再降29%至3840點。

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該行表示，在熊市情境下，市場可能對基於收益的估值方法失去信心，轉而專注於通過市賬率和股息率評估資產估值。該行認為，近日市場大幅波動，離岸中資股的風險溢價增加，短中期走勢料仍波動，因市場將持續討論內地未來政策、經濟方向及地緣局勢發展。

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該行提到，從現在起到下一個里程碑事件（如12月的中央經濟工作會議和明年3月的全國人民代表大會）之間可能存在政策明確性的真空，將繼續「阻礙近期增加對中國股票的配置」，市況料會繼續受累，但仍維持A股「增持」評級，看好A股表現優於離岸中資股。

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記者：郭秀慧