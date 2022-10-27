【香港經濟】花旗料本港今年GDP微升0.3% 華僑永亨估負增長0.8%

▲ 花旗料本港今年GDP仍有正增長0.3%。

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政府統計處將於下周一（10月31日）公布本港第3季經濟生產總值的預估數字，11月中正式發表終值，綜合4位專家的最新預測，料上季GDP錄得介乎0.2%到1.9%的升幅。至於備受關注今年全年的GDP能否擺脫負增長，當中以花旗最樂觀，料全年微升0.3%。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，第3季經濟預計按年增長1.9%，第4季增長或加快至4.2%；今年全年增長預測0.3%，明年料再升3.3%。

可是，華僑永亨銀行較保守，料今年GDP收縮0.8%，該行經濟師姜靜解釋，隨着疫情穩定，社交距離和邊境防疫措施放寬，加上消費券的刺激，下半年的消費市道回暖，將為本港經濟帶來增長。然而，部份增長會被疲弱的外部需求抵消。總括而言，預計香港第3季和第4季的GDP按年增長幅度分別為0.6%和1.4%。

上商料今年GDP負增長0.2%

但姜靜補充，受上半年拖累，今年全年GDP仍會錄得0.8%的負增長。展望2023年，相信全球的增長將持續放緩，而主要央行的政策利率將在上半年達到頂峰，金融條件的收緊叠加外部的需求減弱，均會抑制本地經濟增長。

盡管如此，姜靜認爲，正面的因素仍能發揮作用，假設内地持續對經濟刺激，中港兩地的邊境防疫措施繼續放寬，復添低基數效應，估計明年增長仍能達到3%。

上商研究部主管林俊泓也較克制，估計第3季GDP微升0.2%、第4季顯著勁彈3.8%；可惜，今年全年仍陷負增長0.2%，明年回升0.9%，2024年再緩升1.8%。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮早前表示，防疫措施逐步放鬆，促進香港經濟活動正常化，預計本地零售市道將繼續改善，失業率有望穩步下降；但受出口表現疲弱拖累，GDP顯著反彈或要寄望2023年。

此外，財政司司長陳茂波先前已多次放風，料今年本港經濟收縮0.5%到正增長0.5%，視乎疫情及外圍市況等變數。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪