【網上投保】富衛網上保險平台第三季平台流量按年升1倍 新訪客數錄得80%的升幅

根據富衛最新的客戶調查結果顯示，近60%的受訪者視富衛為香港三大網上保險平台之一，當中又有超過60%受訪者為30歲以下，可見年輕人士對富衛的網上投保服務認知度較高。 另外，受訪者亦表示「方便、快捷」是網上投保的重要因素，期望可在20分鐘內完成整個網上投保過程。

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對比去年同期，富衛網上保險平台於2022年第三季流量大增100%，網站新訪客數目亦錄得 80%的升幅，而網上報價查詢量更增加超過100%，可見越來越多人有興趣於 網上投保。

針對網上投保需求質日俱增，富衛宣布推出全新人工智能服務「AI 尋保」（AI Discovery），用戶只需回答七個問題，一分鐘內即可了解自己潛在的保 障缺口，七個問題包括性別、年齡、吸煙習慣、職業、收入，以及婚姻和家庭狀況，「AI 尋保」可即時讓用戶了解適合自己的保險產品選擇，例如人壽、醫療、危疾、意外保障等，以及其保障額的中位數。

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記者：鄭日棱