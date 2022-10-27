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【網上投保】富衛網上保險平台第三季平台流量按年升1倍 新訪客數錄得80%的升幅

理財智慧 17:12 2022/10/27

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根據富衛最新的客戶調查結果顯示，近60%的受訪者視富衛為香港三大網上保險平台之一，當中又有超過60%受訪者為30歲以下，可見年輕人士對富衛的網上投保服務認知度較高。 另外，受訪者亦表示「方便、快捷」是網上投保的重要因素，期望可在20分鐘內完成整個網上投保過程。

【新股IPO】樂艙物流遞交來港上市申請　上半年收入增1.87倍【下一頁

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

對比去年同期，富衛網上保險平台於2022年第三季流量大增100%，網站新訪客數目亦錄得 80%的升幅，而網上報價查詢量更增加超過100%，可見越來越多人有興趣於 網上投保。

針對網上投保需求質日俱增，富衛宣布推出全新人工智能服務「AI 尋保」（AI Discovery），用戶只需回答七個問題，一分鐘內即可了解自己潛在的保 障缺口，七個問題包括性別、年齡、吸煙習慣、職業、收入，以及婚姻和家庭狀況，「AI 尋保」可即時讓用戶了解適合自己的保險產品選擇，例如人壽、醫療、危疾、意外保障等，以及其保障額的中位數。

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【美國通脹】 德銀分析料美國通脹持高企 或需兩年回落6%水平【下一頁

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

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記者：鄭日棱

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