【簡易出行】綠Van實時到站時間覆蓋所有路綫　附應用程式下載方法

搭綠Van最麻煩莫過於不知何時到站，有見及此，《2018年施政報告》中提出研發專綠Van實時到站資訊系統，方便市民透過流動應用程式，實時查閱小巴到站時間。運輸署今日（27日）表示，專綫小巴實時到站資訊系統已覆蓋全數551條路線，市民可經手機apps查閱。

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運輸署表示，市民現時可在香港出行易(Google Play/App Store)流動應用程式，查閱有關路線隨後3個班次的預計到站時間，而相關數據也會透過資料一線通免費向公眾發布。

系統去年3月正式啟用後，分6個階段推展至453條專線小巴路線，運作大致暢順，署方今日上載餘下98條路線的實時到站資訊。

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