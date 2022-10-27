百威亞太上季少賺14%仍勝預期 南韓印度銷量持續增長

啤酒巨企百威亞太(01876)公布上季業績。公布截至今年9月止九個月未經審核業績，期內收入53.1億美元，按年下跌0.9％，毛利27億美元，跌7.2％，股權持有人應佔溢利9.2億美元，上升8.7％。集團期內總銷量72.7億公升，增長1.4％。集團截至今年9月止第三季收入18.6億美元，跌1.1％，毛利9.5億美元，減少8％，股權持有人應佔溢利3億美元，跌13.8％。集團期內總銷量27.4億公升，增長6.3％。由於業績仍勝預期，百威亞太全日收報17.94元，大升6%。

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百威亞太管理層報告指出，集團第三季度整體上取得收入及盈利增長，並在所有國家中均有銷量及營收提升，此乃受益於韓國及印度的持續增長動能，部分被中國的挑戰環境所抵銷。在中國，為防控疫情而實施的渠道限制使每百升收入及除息稅折舊攤銷前盈利受壓，對集團高端及超高端產品組合的潛在增長趨勢構成影響。與此同時，集團在韓國及印度的業務增長動能因表現穩健而獲得進一步加快。

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集團補充，本季度進一步推進中國市場擴張戰略，在進行擴張且未受疫情限制措施影響的城市， 百威及超高端產品組合的銷量均錄得雙位數增長。此外，集團繼續在數位化方面取得 進展。截至2022年前九個月，數位化B2B經銷商與客戶互動平台「BEES」已擴展 至超過90個城市，產生的淨收入超過10億元人民幣。於9月份，BEES貢獻收入10% 以上。

與此同時，集團繼續引領中國市場的高端化和創新。隨著消費者不斷追求新產品及差異化的飲酒體驗，在福建推出「059海岸線」本土精釀品牌。這款啤酒以福建省的區號 「059」及標誌性海岸線為代表，使用武夷山大紅袍及廈門芒果等當地食材釀造而成， 彰顯福建獨特的文化背景。

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