  • 25°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 18:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百威亞太上季少賺14%仍勝預期 南韓印度銷量持續增長

股樓投資 17:01 2022/10/27

分享：

分享：

啤酒巨企百威亞太(01876)公布上季業績。公布截至今年9月止九個月未經審核業績，期內收入53.1億美元，按年下跌0.9％，毛利27億美元，跌7.2％，股權持有人應佔溢利9.2億美元，上升8.7％。集團期內總銷量72.7億公升，增長1.4％。集團截至今年9月止第三季收入18.6億美元，跌1.1％，毛利9.5億美元，減少8％，股權持有人應佔溢利3億美元，跌13.8％。集團期內總銷量27.4億公升，增長6.3％。由於業績仍勝預期，百威亞太全日收報17.94元，大升6%。

維他奶發盈喜 料上半年度多賺最少3.3倍  詳情請看【下一頁

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

百威亞太管理層報告指出，集團第三季度整體上取得收入及盈利增長，並在所有國家中均有銷量及營收提升，此乃受益於韓國及印度的持續增長動能，部分被中國的挑戰環境所抵銷。在中國，為防控疫情而實施的渠道限制使每百升收入及除息稅折舊攤銷前盈利受壓，對集團高端及超高端產品組合的潛在增長趨勢構成影響。與此同時，集團在韓國及印度的業務增長動能因表現穩健而獲得進一步加快。

【大摩再削價】 大摩月內兩度削恒指目標價 料中短期震盪加劇 最熊料見12200點  詳情請看【下一頁

【溫股知新】系統性風險上升 以守為攻先至醒

集團補充，本季度進一步推進中國市場擴張戰略，在進行擴張且未受疫情限制措施影響的城市， 百威及超高端產品組合的銷量均錄得雙位數增長。此外，集團繼續在數位化方面取得 進展。截至2022年前九個月，數位化B2B經銷商與客戶互動平台「BEES」已擴展 至超過90個城市，產生的淨收入超過10億元人民幣。於9月份，BEES貢獻收入10% 以上。

與此同時，集團繼續引領中國市場的高端化和創新。隨著消費者不斷追求新產品及差異化的飲酒體驗，在福建推出「059海岸線」本土精釀品牌。這款啤酒以福建省的區號 「059」及標誌性海岸線為代表，使用武夷山大紅袍及廈門芒果等當地食材釀造而成， 彰顯福建獨特的文化背景。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

百威亞太（01876） 港股

上一篇文章

【網上投保】富衛網上保險平台第三季平台流量按年升1倍 新訪客數錄得80%的升幅

下一篇文章

【大行報告】料季節性收益消退 麥格理下調青啤目標價至70元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股
摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股
【日圓匯率】「日圓先生」榊原英資：明年日央行或加息　日圓兌港元跌至4.59算
【日圓匯率】「日圓先生」榊原英資：明年日央行或加息　日圓兌港元跌至4.59算
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【有相睇】日出康城LP6放盤近一年　累劈213萬沽　賬蝕31.9萬
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【MPF】打工仔叫苦連天 年初至今強積金人均慘蝕近6萬港元 專家教你4招應對
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
【著數優惠】任食生蠔、刺身、肉眼牛扒自助餐買2送2 全包低至每位$196 今日中午12時開搶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款