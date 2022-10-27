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【周六好去處】富途尖沙咀擺攤慶十周年

股市 18:49 2022/10/27

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【周六好去處】富途尖沙咀擺攤慶十周年

富途（美：FUTU）將於周六（29日）成立10周年，即日起至11月8日期間於尖沙咀iSQUARE舉行線下慈善慶典，現場設攤位遊戲及打卡位，參加者只需下載富途應用程式，即可參與遊戲，贏取獎品。富途將為每位參加者捐出5元予「願望成真基金」。

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遊戲方面，「牛牛過三關」推三個遊戲，包括軟彈槍射擊、引體上升、巨型速疊杯；打卡位則包括1.5米至2咪高富途牛牛裝置、元宇宙牛牛創作、許願留言板。

富途創辦人李華表示，富途證券一直秉承「讓投資更簡單，不孤單」的使命，致力照顧投資者需要。在富途成立10周年之際，以「同」為元素，推出了一系列慶祝活動，寓意十年來與港人風雨同行、「同Fun」。通過與願望成真基金會合作幫助病童實現心願，在對抗疾病同時，治癒心靈，使受助者早日度過難關。

富途走前已與基金簽約，將向基金會捐出20萬美元，冀1年內可助香港、新加坡、美國及澳洲等地病童。

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