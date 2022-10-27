【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版　Beta版已開放試用

▲ 桌面版iCloud網站設計迎來最大的改動，目前Beta版本已開放公眾試用。

作為蘋果（Apple）設備使用者，相信iCloud就用得多，但大部分時間可能只是用作備份資料，對其網頁版本也相對陌生。為了吸引更多用戶使用網頁版本，蘋果近日宣布，桌面版iCloud網站設計迎來最大的改動，目前Beta版本已開放公眾試用。

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蘋果表示，新的網頁版iCloud主頁介面會以卡片式設計。用戶登入新版本，就可看到一系列基本的插件工具，包括顯示iCloud個人檔案、電郵、筆記、相片和 iCloud Drive。畫面下方有按鈕讓用戶增加、移除或重新編排插件。不過與安全性相關的「私密轉送」、「HomeKit 安全錄影」和「家人共享」設定，就需要在蘋果裝置上處理。

用戶可在iCloud首頁點擊相關插件，進入對應的Web App。若要返回iCloud首頁，也可點選菜單或左上角頂部的蘋果標誌。蘋果表示，新版iCloud是希望給僅有iPhone的用戶，可以在Windows或其他平台OS上，透過瀏覽器處理內容和服務。目前用戶已可登入公測網站，率先體驗新版iCloud網頁。

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責任編輯：曾曉汶

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