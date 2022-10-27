  • 27°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 16:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全新設計】蘋果網頁版iCloud改版　Beta版已開放試用

科技 16:30 2022/10/27

分享：

分享：

桌面版iCloud網站設計迎來最大的改動，目前Beta版本已開放公眾試用。

作為蘋果（Apple）設備使用者，相信iCloud就用得多，但大部分時間可能只是用作備份資料，對其網頁版本也相對陌生。為了吸引更多用戶使用網頁版本，蘋果近日宣布，桌面版iCloud網站設計迎來最大的改動，目前Beta版本已開放公眾試用。

【統一規格】蘋果遵守歐盟新法規　iPhone將配備USB-C充電頭

【蘋果爭議】Spotify進軍有聲書市場受阻　抨擊蘋果「扼殺競爭」

蘋果表示，新的網頁版iCloud主頁介面會以卡片式設計。用戶登入新版本，就可看到一系列基本的插件工具，包括顯示iCloud個人檔案、電郵、筆記、相片和 iCloud Drive。畫面下方有按鈕讓用戶增加、移除或重新編排插件。不過與安全性相關的「私密轉送」、「HomeKit 安全錄影」和「家人共享」設定，就需要在蘋果裝置上處理。

用戶可在iCloud首頁點擊相關插件，進入對應的Web App。若要返回iCloud首頁，也可點選菜單或左上角頂部的蘋果標誌。蘋果表示，新版iCloud是希望給僅有iPhone的用戶，可以在Windows或其他平台OS上，透過瀏覽器處理內容和服務。目前用戶已可登入公測網站，率先體驗新版iCloud網頁。

【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電

責任編輯：曾曉汶

iPhone 14系列（除iPhone 14 Plus）已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出
2022/10/25
【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出
【5G升級】50%印度用戶擬一年內換新手機　三星成首選品牌
2022/10/25
【5G升級】50%印度用戶擬一年內換新手機　三星成首選品牌
【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調
2022/10/25
【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調
【廣告收益】蘋果明起於App Store增加廣告欄　中國地區除外
2022/10/24
【廣告收益】蘋果明起於App Store增加廣告欄　中國地區除外

你可能感興趣

【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出
19:50 2022/10/25
【Apple】兩大蘋果作業系統更新　 iPadOS 16、macOS Ventura釋出
【5G升級】50%印度用戶擬一年內換新手機　三星成首選品牌
15:13 2022/10/25
【5G升級】50%印度用戶擬一年內換新手機　三星成首選品牌
【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調
13:00 2022/10/25
【蘋果加價】版權成本上升　Apple Music、Apple TV+月費上調
Apple 網絡保安 手機Apps 移動裝置 科技產品 雲端 社交平台 iPhone 14 Pro iPhone 14 iCloud

下一篇文章

【Twitter】Twitter內部研究揭　重度使用者正大量流失
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【金融科技】「嵌入式金融」香港逐漸普及　35%消費者曾使用「先買後付」服務
【元宇宙】國際刑警組織創「警察元宇宙」　防止虛擬犯罪
【元宇宙】國際刑警組織創「警察元宇宙」　防止虛擬犯罪
【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個
【請人難】亞太區網絡安全人員嚴重不足　職位空缺達216萬個
【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電
【蘋果新功能】iOS 16.1新功能　iPhone用戶可選潔淨能源充電
【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？
【機迷熱話】遊戲平台Steam為開發者提出新「建議定價」　香港加幅幾多？
【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據
【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款