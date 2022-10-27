【英鎊定存】英鎊定存息最高15厘 中銀料英倫銀行下周四加息0.75厘

▲ 花旗及中銀齊料英倫銀行下周四加息0.75厘。

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下周四（11月3日）是超級星期四，因聯儲局及英國將於同日議息，花旗及中銀香港 （02388） 不約而同預期英倫銀行將加息0.75厘。而中銀的滙市專家建議當英鎊跌至約1.1水平已值得低吸。

中銀香港投資管理總經理王兆宗回應本報查詢指，辛偉誠成為英國新任首相後，市場預期新政府會以穩定為目標，支持英鎊滙價反彈，並成為近日G10中表現最佳的貨幣。

王兆宗又說，雖然英國經濟有可能出現衰退，加上國會就削減開支、加稅、移民及北愛爾蘭等政策出現意見分歧，但市場普遍認為早前混亂局面已暫告一段落。再者，辛偉誠為前財長，在經濟方面的專業知識對國家有利，英鎊跌勢可望喘穩，兌美元接近1.1的水平可以趁低收集。

辛偉誠就任英國首相 英鎊兌港元迫近9.1算關【下一頁】

王兆宗認為，英國9月份通脹超越10%，高通脹使英國央行面臨緊縮貨幣政策的壓力，相信英國央行會於11月及12月分別加息75點子，明年上半年會再加息3次，整個周期累計加息12次合共4.9厘。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，英國下月或加息75點子，仍有三次加息空間，令最終利率或達4.25厘。英鎊兌美元的3個月預測為1.03，未來6至12個月料重上1.14，兩年長期目標價為1.28。

此外，英鎊信心危機暫已過，滙價勁彈，港銀也下調英鎊定期存款息，致令長息超逾3厘的存款計劃已下架。現時招商永隆1年期息率有1.3厘，星展險守兩厘；大眾銀行今天（10月27日）更狠削息率0.2厘至2.4厘，上商報2.5厘，花旗縱由1個月前的逾3厘減至新報2.67厘，但仍高踞長息榜之首。

工銀亞洲另闢戰線，特設兩周存期的年息有6.5厘。論及最高英鎊定存息，以7天年息選擇最多，集友提供10厘，中銀香港為11厘，南商、渣打香港 （02888） 、恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）齊為12厘，信銀國際有13.8厘，富邦為13.88厘，建行亞洲以15厘膺冠絕全城的高息王。

英鎊現滙今午暫報1.16，9月26日因激進減稅方案的驚嚇，曾令鎊滙狂瀉500點子，兌美元插至1.03，兌港元一度跌穿8.2的有紀錄新低，現時相隔逾月鎊滙較底位急彈約10%。

短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜預期，未來兩周英鎊兌美元的高低位介乎1.16至1.17，兌港元的上落區間在9.1至9.184水平。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪