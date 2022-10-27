【有相睇】荃灣西半新盤失手　映日灣時尚靚裝兩房　3年帳蝕12.8萬

再有半新盤錄得蝕讓買賣。美聯物業鍾家豪指，荃灣映日灣1座高層I室，實用面積457平方呎，兩房間隔，原叫價960萬元，日前累減90萬元，以870萬元易手，料帳面蝕12.8萬元，而實用呎價則約19,037元。

從相片所見，單位有雅致裝修，並善用特高樓底，配合大型傢俬，組合出閣樓，可即買即住。資料顯示，原業主於2019年8月以882.8萬元一手購入上址，持貨3年，現帳面蝕12.8萬元，物業期內貶值約1.4%。

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談到近期市況，鍾家豪透露，映日灣額外印花稅（SSD）禁售期刑滿後，至今暫錄8宗成交，賺蝕各佔一半。

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