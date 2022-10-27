市場揣測美國加息趨緩　美元下挫人幣絕地反擊

近日市場揣測聯儲局將會於12月放慢加息步伐，首先，媒體及聯儲局官員突然提示放慢加息的可能性。另外，美國經濟數據有轉弱跡象，領先指標PMI下挫，房價急跌，加上企業縮減廣告開支導致科企盈利下跌，均顯示經濟衰退正在走近。其他主要央行如澳洲央行及加拿大央行也開始減慢加息步伐，一旦未來的美國通脹及就業報告降溫，聯儲局於12月加息半厘似乎順理成章。在此背景下，歐元及英鎊突破重大阻力區，歐元重返一算水平，英鎊揚升至1.16水平以上，美匯指數下滑至110關口以下。事實上，聯儲局利率已經升至接近中性水平，配合經濟數據走弱，本輪炒減息似乎比之前幾次來得更有理據。

美元大幅回調後，人民幣絕地反擊，離岸人民幣3日內從歷史低位7.3749大幅反彈至7.1662。備受注目的二十大會議後，人行重新容許人民幣中間價波動，加上外資擔心新一屆領導將延續嚴格的防疫及共富政策，對經濟增長不利，資金外流壓力加大導致人民幣再度急跌。然而事後回看，人行透過調節人民幣中間價釋放貶值壓力，配合美元回落，有關操作可謂適得其時，現時人民幣中間價與即期報價已大幅收窄，人民幣單向貶值走勢似乎已告一段落，並走向雙向波動格局。

責任編輯︰梁浩碩

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