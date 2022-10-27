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英國年用218億安置非法移民住酒店 改租空置住宅慳錢

環球社會熱點 15:30 2022/10/27

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英國每年安置非法移民居住酒店的開支近期大幅升至24億英鎊（約218億港元），酒店供應接近飽和，但僅有不足半成的庇護申請個案獲處理。政府承包商決定改租空置單位節省開支，向業主支付租金及維修費用。

辛偉誠考慮加稅及削開支 填補英政府財政缺口 【下一頁】

近年有大量非法移民穿越英吉利海峽入境英國，今年暫時已有超過3.8萬非法移民抵達英國，但法國的非法移民攔截率卻由去年的50%下降至42.5%。

英國内政部早前承認，每日要耗費近700萬英鎊（約6,370萬港元）安置非法移民居住酒店，開支自今年2月以來增加近200萬英鎊（約1,820萬港元）。

但政府數據顯示，去年只有4%的庇護申請個案獲處理。而酒店空間也接近飽和，部分非法移民更要滯留收容中心一個月。

英國内政部2019年與承包商Serco簽訂價值19億英鎊（約173億港元）的10年期合約，要求Serco安排6,000個單位安置最少3萬名尋求庇護者。Serco料每年賺取最少1.5億英鎊（約13.6億港元）。

英國推遲至11月17日公布預算 傳設法填補3640億財政缺口 【下一頁】

Serco有意與英格蘭西北部、中部及東部空置單位的業主簽約，考慮租用空置單位、民眾第二套房產、養老院或空置學生宿舍來安置非法入境者。

據悉，合約期長達5年。Serco向業主保證繳交全額月租及維修費，更會承擔租戶的市政稅、煤氣費及電費。

有議員憂慮這項措施會加劇當地住屋供應短缺，指難民危機已經令英國人的居住環境變得更困難，認為有必要盡快解決難民危機來減輕住屋及地區服務壓力。

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責任編輯：鄭錦玲

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