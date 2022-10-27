奧巴馬傳加入財團買NBA球隊 名宿想一齊投資

美國國家籃球協會（NBA）鳳凰城太陽隊的班主Robert Sarver因涉及醜聞，傳出有意賣盤。近日有消息指出，美國前總統奧巴馬加入其中一個財團，爭取成為班主。太陽隊名宿巴克利聞言，亦表示有意加入財團。

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美國體育媒體The Ringer創辦人西蒙斯（Bill Simmons）近日在播客節目透露，奧巴馬（Barack Obama）現時加入一個財團，參與入主太陽隊（Phoenix Suns）班主競爭，估計成為財團代表人物。

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節目嘉賓﹑曾效力太陽隊4年的名人堂球員巴克利（Charles Barkley）聞言表示，如果奧巴馬邀請加入財團，他會毫不考慮加入，並表示十分欣賞奧巴馬。奧巴馬據報身家約7,000萬美元（約5.45億港元）。

太陽隊班主Robert Sarver今年9月宣布，正尋求太陽隊下手。Robert Sarver去年被爆料，指他曾做出種族歧視及歧視女性的行為，正接受NBA調查。有指，亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及迪士尼（Disney）前行政總裁Bob Iger亦有意入主太陽。

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責任編輯：吳漢培