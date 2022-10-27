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【有相睇】花都廣場荀盤獲兩客爭出價 兩房戶反價至419.8萬成交

股樓投資 15:09 2022/10/27

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中原林偉明表示，剛性需求支持下，二手盤減幅較高亦能成功吸引買家，粉嶺花都廣場本月暫錄5宗成交，屋苑新近錄得1座低層D室成交，實用面積370平方呎，兩房間隔，放盤時開價約465萬元，多番落價後，減至418萬元，即吸引兩組客人出價，最終由一方反價至419.8萬元易手，實用面積平均呎價11346元。

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新買家為上車客，見近日樓價回落，把握機會入市上車。據了解，原業主則於2017年以429.5萬元購入上址，持貨約5年，是次易手賬面蝕讓約9.7萬元離場。屋苑現時有約84個放盤，入場費約430萬元水平。

 

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撰文 : 蔡子俊

中原地產 二手市場 粉嶺 花都廣場

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