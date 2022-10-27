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【Twitter】Twitter內部研究揭　重度使用者正大量流失

科技 15:07 2022/10/27

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Twitter重度用戶正大量流失，目前僅佔每月整體用戶的不足10%。

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）預計將於明（28日）以440億美元收購社交平台Twitter。而收購前夕，Twitter被爆出正面臨用戶流失的挑戰。據Twitter一份內部文件指，Twitter的活躍用戶數量正不停下降，情況「令人不安」。

【Twitter收購】Twitter面臨裁員危機？　Elon Musk擬炒逾7成員工

【收購Twitter】Twitter員工股權帳戶　將於10月28日前凍結

據路透社報道指，內部研究報告《Twitter用戶去哪了？》（Where did the Tweeters Go?）提到，重度用戶（即每週登入6至7天、每周推文3至4則的用戶）正大量流失，目前僅佔每月整體用戶的不足10%。Twitter表示，該研究旨在調查最活躍用戶下降這一「令人不安的」趨勢。不過，研究沒有對重度使用者下降的原因作出具體結論。

報告也提到，過去2年，Twitter最活躍的英語系用戶感興趣話題出現改變，或降低Twitter對廣告商的吸引力。研究顯示，英語系重度用戶對「加密貨幣」和「不適合工作場所」（NSFW）等裸露和色情內容最感興趣，對新聞、體育和娛樂就興致缺缺。惟近年Twitter一直積極打擊相關內容，未知是否因此導致用戶流失。

Twitter發言人其後被問及對調查結果有何評論時，他就表示Twitter整體用戶持續增加，第二季每日活躍用戶達2.38億人。

【Meta發展】Instagram月活躍用戶數目破20億　與Facebook差距拉近

責任編輯：曾曉汶

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