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【石油巨頭】蜆殼Shell 第三季調整後淨利94.5億美元　加推40億美元回購計劃、末季股息料將增派15%

股市 14:58 2022/10/27

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【石油巨頭】蜆殼公司第三季調整後淨利94.5億美元　加推40億美元回購計劃、末季股息料將增派15%

石油巨頭蜆殼公司（Shell）plc，英：SHEL）公布第3季業績，由於煉油和天然氣交易疲軟，上季調整後淨利為 94.5 億美元（約737億港元），符合市場預期，高過去年同期的41億美元（約319.8億港元），但次季歷史高位的115億美元（約897億港元）回落。

蜆殼公司宣布一項新股票回購計劃，涉額外40億美元（約312億港元）分配，預計將在其下一次發佈業績前完成。蜆殼透露，2022年第四季度的每股股息將增加約15%，股息將於 2023年3月支付。

由於歐洲天然氣庫存價值的變化導致大量營運資金流出，殼牌的現金流由次季186億美元（約145億港元）急劇下降至125億美元（約975億港元）。

值得留意是，掌舵近十年的蜆殼現任CEO Ben van Beurden會在今年底卸任，意味今份蜆殼季績將是Beurden最後一份成績表，現任殼牌綜合天然氣、可再生能源和能源解決方案總監Wael Sawan 將於 1 月 1 日成為下一任CEO。

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