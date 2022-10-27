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【中小企支援】貿發局與Microsoft推「Go Beyond Your Limits」計劃　支援中小企及年輕數碼人才

商業 15:24 2022/10/27

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香港貿發局與Microsoft香港達成合作協議，攜手推出「Go Beyond Your Limits」計劃。（貿發局圖片）

香港貿發局與Microsoft香港達成合作協議，攜手推出融合科技、應用技能學習及多方面支援的「Go Beyond Your Limits」計劃，協助香港中小企升級轉型，及為大專生學員提供培訓機會，提升其商業範疇的數碼技能及知識。

【經濟數據】 外圍經濟陰霾籠罩 　中小企第四季營商指數回落、信心轉弱

「Go Beyond Your Limits」計劃分為兩部分：

1.推動企業數碼化提升營運效率

「Go Beyond Your Limits」計劃，將為超過2,400間參加香港貿發局「T-box升級轉型計劃」的企業提供高效的極速流動辦公組合、免費1對1企業診斷、專業培訓課程，還會為中小企尋找及申請合適資助計劃。

2.培育香港年輕人才

香港貿發局的「商貿大使計劃」（Trade Ambassador Programme，簡稱TAP）是一個協助香港年輕人在創業就業方面裝備好自己、擴闊商業視野，為期一年的計劃。計劃與香港大專院校合作，鼓勵青年參與貿發局多項活動及計劃，提升對香港及環球貿易的認識及了解。

Microsoft將會為參加計劃的1,200名TAP學生舉辦講座、Microsoft Learn網上基礎課程、免費Microsoft Fundamentals研讀班及考試等，循序漸進地掌握雲端科技、大數據、人工智能（AI）、網絡安全等數碼技能。

除此之外，每位學員將透過Azure for Students獲價值100美元的Azure點數金額，親身於Azure雲端平台建構自己的應用程式及探索AI及大數據的應用。

旨在協助T-box計劃中小企

香港貿發局副總裁劉會平表示：「『Go Beyond Your Limits』計劃旨在協助T-box計劃的中小企善用先進的數碼工具，以及培育參與本局『商貿大使計劃』的大專生成為香港未來數碼經濟人才。」

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊亦稱：「我們將為中小企提供一站式全方位服務，包括Microsoft 365及Dynamics 365（ERP）的解決方案、一對一企業診斷及企業資助計劃諮詢等，支援本地企業利用科技升級轉型。」

詳情請參考「Go Beyond Your Limits」計劃網頁。

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第9屆香港美食嘉年華周末舉行　主辦方商戶看好人流消費

責任編輯：李智美

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