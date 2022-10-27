【華為禁令】硬碟廠Seagate遭美國政府指控違反華為出口禁令　股價大跌8%

▲ 【華為禁令】硬碟廠Seagate遭美國政府指控違反華為出口禁令

全球最大硬碟廠商Seagate（美：STX）承認，遭美國商務部去信警告涉嫌違反出口控制，向一名客戶供應硬碟。雖然Seagate未點名該名客戶，但外電普遍指出所涉的正是中國華為科技。Seagate於美國證交會文件披露，公司沒有從事工業和安全局（BIS）所禁止的行為，認為硬碟不受美國出口管理條例（EAR）所限制，但承認尚未解決美國商務部所提出的法律爭議。

據路透社報導，如果Seagate被裁定無視美國出口規則，可能面臨最多30萬美元或交易價值兩倍的罰款，以較高者為準，不過目前無法預測該業務規模價值。路透又引述消息指，Seagate約於一年前已終止向華為供貨。

Seagate指，目前無法估算後續發展以及潛在的財務損失。

美國2019年以國家安全為由，禁止美國技術和產品出口予華為，要求廠商出口華為前須取得當局許可。

Seagate 上季季績大跌 全球裁員3000人

Seagate昨日公布財年首季度業務，至9月底，季度盈利僅2900萬美元，遠遜去年同期的5.26億美元。期內，公司收入按年跌36%至20.4億美元，稍低於市場預期的21億美元。

Seagate解釋，業績受累於全球經濟不明朗和客戶管理庫存，繼而宣布全球裁員3000人，相當於總員工數目8%。

Seagate周三美股股價跌8%，收報53.39美元。

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編輯：麥德銘