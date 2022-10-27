【Nothing新品】Nothing Ear (stick) 登場　無降噪售899港元

▲ 最新Nothing Ear (stick)無線耳機正式登場。

由OnePlus聯合創辦人裴宇領導的英國初創Nothing，繼早前推出透明手機Nothing Phone(1) 後，近日再有新品登場。Nothing宣布，最新Nothing Ear (stick)無線耳機正式登場，這款耳機​​主打平民路線，售價僅899港元。為了減少成本，Nothing Ear (stick)不但放棄入耳式設計，更將Ear(1) 的的主動式降噪以及通透模式刪除。

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Nothing Ear (stick)延續Nothing的簡約風格，採用大量透明塑膠物料以及類似Airpods的半開放設計，耳機僅重4.4克。今次Nothing Ear (Stick) 的外觀也迎來大改變，電池盒不再採用Ear(1) 時的方盒設計，變成唇膏造型。不過這次的新耳機， 不再支援無線充電，要充電就只能夠用到外盒上的USB-C。

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電池續航力方面，Nothing Ear(Stick) 單次充電可使用達7小時，連同充電盒則具達29小時總播放時長。至於通話方面，Nothing Ear(Stick) 採用了與 Ear(1) 的三咪降噪功能，不過在算法上更加精進，令其可以減去比Ear(1) 多3dB的噪音。

Nothing表示，Ear (stick) 將於下周五（11月4日）於香港公開發售，售價為899港元。香港客戶可於即日起進行預訂，合資格客戶更可提早於10月28日起於連卡佛 Lane Crawford、 csl.、1O1O及HBX提取產品。

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責任編輯：曾曉汶

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