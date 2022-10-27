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【經濟數據】 外圍經濟陰霾籠罩 　中小企第四季營商指數回落、信心轉弱

商業 14:24 2022/10/27

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有41%中小企表示過去12個月較難招聘本地人才。（資料圖片）

香港生產力促進局公布第四季「渣打香港中小企領先營商指數」調查，繼上季大幅反彈至47.1，本季綜合營商指數下跌2.9至44.2，較去年同期下跌4.0，反映環球經濟前景不明朗下，本地中小企的整體營商信心轉趨保守。

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在5大分項指數中，只有「招聘意向」錄得升幅，微升0.7至51.2；是唯一錄得50中性水平以上的分項指數，反映本地人手需求略為轉趨樂觀。其餘分項指數皆全線下跌，當中「投資意向」再次回落至50中性水平以下。受加息影響，「環球經濟」更下跌 4.9 至 32.6。

哪3項工種最難請人？

雖然招聘意向錄得升幅，但聘請需求仍在逐步恢復，有42%年初至今有員工離職的中小企表示，只會填補部分空缺，甚至不會填補。主要原因包括縮減規模／現有人手分擔工作（57%）、使用自動化系統（13%），以及使用外判商（11%）。其中，有41%中小企表示過去12個月較難招聘本地人才，當中以聘請前線銷售、前線服務，和IT及數碼科技最難。

外圍因素影響大

渣打銀行（香港）大中華區高級經濟師劉健恆認為，是次調查的綜合營商指數雖然錄得跌幅，但仍較第五波疫情期間上升不少。他相信現時中小企信心轉弱，有不少是受到外在因素影響，包括美國加息觸發歐美經濟衰退的憂慮、中國經濟數據轉弱等。

劉健恆又擔心，今年第四季、明年首季歐美經濟的衰退風險，將會是本港經濟最大的負面因素之一。當地壓抑消費的影響將會在未來數月浮現，料出口數據亦不會再短期內反彈。

事實上，外圍經濟壓力亦導致外向型行業的指數錄得跌幅，三大主要行業指數方面，「製造業」跌幅最大，較上季下跌 6.0 至 40.8、「進出口貿易及批發業」亦較上季下跌3.3至40.4。

23%中小企計劃加價

成本項目變化方面，預期來季原材料成本上升的受訪中小企較上季稍為回落2個百分點至68%， 預期來季員工薪金上升的則較上季增加1個百分點至22%，反映中小企仍然面對成本上漲壓力。

不過只有 23%中小企計劃提升貨品／服務價格，較上季下跌 5 個百分點，顯示大部分中小企需要自身消化成本上漲。

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記者：葉泳珊

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