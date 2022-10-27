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睇淡後市劈價180萬求售 星匯居兩房700萬低市價售

股樓投資 14:19 2022/10/27

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施政報告後有業主願意擴大議幅，減價空間逾一百萬元，準買家看準時機低市價購入心水單位。香港置業曾家輝表示，長沙灣星匯居2座低層D室，實用面積約522平方呎，屬兩房間隔，向北。單位以約880萬元放盤約3個月，終獲區內客接洽，原業主睇淡後市，議價後減價約180萬元，以約700萬元成交，實用呎價約13,410元，低市價約5%。據了解，買家為找夫婦，心儀屋苑價錢合適，故睇樓1次後火速拍板承接。

資料顯示，原業主於2015年2月以約615萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約85萬元，物業升值約13.8%。

延伸閲讀 【多圖】瓏碧現樓示範單位陪你睇 垂直立體設計使空間感倍增

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撰文 : 蔡子俊

私人屋苑 二手市場 星匯居 香港置業 長沙灣

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