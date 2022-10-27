  • 28°C
香港時間 : 20221027日 (週四) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普京契女被俄羅斯控收受外國資金 緊急逃往立陶宛

環球社會熱點 14:13 2022/10/27

分享：

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭後，克里姆林宮打壓當地反戰聲音。俄羅斯總統普京契女 Ksenia Sobchak多次公開發表反普京言論，當局早前突擊搜查其寓所搜集證據，試圖指控她「外國代理人」。Sobchak隨後已緊急逃離俄羅斯。

印尼推第二家園簽證 有百萬財力可於峇里島居留10年 【下一頁】

現年40歲的Ksenia Sobchak是俄羅斯名媛兼著名主持人，父親Anatoli是普京（Vladimir Putin）法律教授與恩師，提拔普京擔任聖彼得堡副市長，從此展開從政生涯。據悉，普京與Sobchak家族關係密切，甚至參與Ksenia的洗禮，Ksenia亦被稱為普京「契女」。

但Ksenia卻多次公開反對普京、批評官媒在俄鳥問題上無恥撒謊，以及在國會投票反對與戰爭有關法案。

克里姆林宮近日指控Ksenia創立的網媒Ostorozhno Novosti，發布「公開散播關於政府機構執行公權的虛假信息」文章，一旦罪成最高可判處3年。與此同時，Rostec Corporation的行政總裁公開控告Ksenia等人，指他們敲詐勒索，多名網媒員工因而被捕。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開 【下一頁】

外媒指，俄羅斯政府周三（26日）突擊搜查Ksenia寓所，搜集「散佈政府假資訊」證據。外國干預公共委員會負責人約諾夫（Aleksandr Ionov）表示，委員會正釐清Ksenia是否收受外國資金，來散播對當局不利的假新聞。約諾夫表示，一旦找到確實證據，將指控Ksenia為「外國代理人」。

Ksenia否認全數指控，強調當局的搜查行動是為了向媒體施加壓力。

報道指，警方周三（26日）突襲Ksenia寓所後，Ksenia在特工抵達莫斯科機場前，已成功登上飛往立陶宛的航班離開俄羅斯。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開
今日
Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開
辛偉誠考慮加稅及削開支 填補英政府財政缺口
今日
辛偉誠考慮加稅及削開支 填補英政府財政缺口
【英國王室】據報哈里自傳終於出版 落實明年某日開售
今日
【英國王室】據報哈里自傳終於出版 落實明年某日開售
印尼推第二家園簽證 有百萬財力可於峇里島居留10年
今日
印尼推第二家園簽證 有百萬財力可於峇里島居留10年
伊朗什葉派聖地槍擊最少15死 伊斯蘭國承認責任
今日
伊朗什葉派聖地槍擊最少15死 伊斯蘭國承認責任

你可能感興趣

Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開
今日 13:31
Kanye West擅闖Skechers加州總部 被護送離開
辛偉誠考慮加稅及削開支 填補英政府財政缺口
今日 12:16
辛偉誠考慮加稅及削開支 填補英政府財政缺口
【英國王室】據報哈里自傳終於出版 落實明年某日開售
今日 11:53
【英國王室】據報哈里自傳終於出版 落實明年某日開售
罪案 假新聞 俄羅斯 聖彼得堡 立陶宛 戰爭 烏克蘭 普京 莫斯科

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間15:00）

下一篇文章

TikTok掀USB充電線偷車歪風 美國少年跟風釀車禍4死
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
【移民澳洲】政府宣布增多類簽證配額 包括父母及技術移民
印度12歲女童疑遭性侵流血求救 多男圍觀只顧拍片
印度12歲女童疑遭性侵流血求救 多男圍觀只顧拍片
英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
英相辛偉誠兩女讀私立寄宿學校 與碧咸愛女做同學
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月27日 時間15:00）
英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」
英國基層保守黨員紛退黨 辛偉誠勝選如被「出賣」
英國推遲至11月17日公布預算 傳設法填補3640億財政缺口
英國推遲至11月17日公布預算 傳設法填補3640億財政缺口
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款