普京契女被俄羅斯控收受外國資金 緊急逃往立陶宛

俄羅斯入侵烏克蘭後，克里姆林宮打壓當地反戰聲音。俄羅斯總統普京契女 Ksenia Sobchak多次公開發表反普京言論，當局早前突擊搜查其寓所搜集證據，試圖指控她「外國代理人」。Sobchak隨後已緊急逃離俄羅斯。

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現年40歲的Ksenia Sobchak是俄羅斯名媛兼著名主持人，父親Anatoli是普京（Vladimir Putin）法律教授與恩師，提拔普京擔任聖彼得堡副市長，從此展開從政生涯。據悉，普京與Sobchak家族關係密切，甚至參與Ksenia的洗禮，Ksenia亦被稱為普京「契女」。

但Ksenia卻多次公開反對普京、批評官媒在俄鳥問題上無恥撒謊，以及在國會投票反對與戰爭有關法案。

克里姆林宮近日指控Ksenia創立的網媒Ostorozhno Novosti，發布「公開散播關於政府機構執行公權的虛假信息」文章，一旦罪成最高可判處3年。與此同時，Rostec Corporation的行政總裁公開控告Ksenia等人，指他們敲詐勒索，多名網媒員工因而被捕。

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外媒指，俄羅斯政府周三（26日）突擊搜查Ksenia寓所，搜集「散佈政府假資訊」證據。外國干預公共委員會負責人約諾夫（Aleksandr Ionov）表示，委員會正釐清Ksenia是否收受外國資金，來散播對當局不利的假新聞。約諾夫表示，一旦找到確實證據，將指控Ksenia為「外國代理人」。

Ksenia否認全數指控，強調當局的搜查行動是為了向媒體施加壓力。

報道指，警方周三（26日）突襲Ksenia寓所後，Ksenia在特工抵達莫斯科機場前，已成功登上飛往立陶宛的航班離開俄羅斯。

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責任編輯：郭麗明